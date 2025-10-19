Internacionales

Exsocio de Marset afirma que el narco uruguayo está en una zona específica de Bolivia

Montevideo Portal

Este sábado el narcotraficante boliviano Erland Ivar García, conocido como El Colla, quien hasta algunos años atrás era socio de Sebastián Marset, grabó y compartió un video en el que acusa a Marset de estar detrás del secuestro de su pareja Soraida Vanessa Ríos Moreira, ocurrido días atrás.

Además, en ese mismo video, asegura que Marset, que está prófugo de la Justicia de varios países, incluido Estados Unidos, se encuentra en la localidad de Urubó, Santa Cruz, en Bolivia y está protegido por altos mandos de la Policía.

“Él mismo me manifestó mediante una videollamada que él estaba bien protegido por altos mandos de la Policía de la FELCC [Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen] y FELCN [Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico]”, reveló García.

“Hago saber públicamente que Sebastián Marset es el único responsable si le pasa algo a la mamá de mi hija. También hago conocer que se encuentran involucrados altos mandos de la Policía”, afirmó.

Y luego indicó: “Presuntamente uno de los trabajadores de la casa de la mamá de mi hija en el momento del secuestro logra identificar a Sebastián Marset presente en el momento del secuestro”.

Una fuente policial confirmó a Montevideo Portal que en Uruguay se maneja la misma información que brindó El Colla y que la punta de esa madeja se dejó ver luego del atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del domingo 28 de setiembre.

