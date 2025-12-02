Expresidente hondureño, condenado por narcotráfico, fue indultado por Donald Trump

Internacionales

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que estaba cumpliendo una condena de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos, y se esperaba su liberación para el año 2060, fue indultado por el presidente Donald Trump, según informó la esposa del exmandatario este martes.

El indulto y la liberación ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

También coincide con el apoyo de Donald Trump al candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones presidenciales de Honduras celebradas el pasado domingo 30 de noviembre que aún no tienen un resultado claro.

Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el pasado lunes y es “una vez más un hombre libre”, anunció su esposa, Ana García de Hernández, en las redes sociales.

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, Hernández convirtió a su país en un “narcoestado”.

De acuerdo con la fiscalía, desde 2004 –como diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República–, Hernández participó y protegió a una red de narcotraficantes a cambio de sumas millonarias, entre ellos al mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Sin embargo, el mandatario Trump sostuvo que Hernández fue víctima de un montaje de su antecesor, Joe Biden, y dijo al anunciar el indulto la semana pasada que fue “Tratado de forma muy dura e injusta”.

Con información de AFP

