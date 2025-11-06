Exportan naranjas uruguayas a Europa: destacan “calidad totalmente acorde”

Locales

La empresa multinacional Fresh Del Monte exportó por primera vez a Europa naranjas originarias de Uruguay, algo que fue ponderado por la prensa internacional por su calidad.

Según detallaron Stefano Borria, director sénior de categoría de naranjas, y Jacopo Sica, director sénior de ventas y operaciones para Europa y África y director general en Suiza de la empresa, las naranjas “han mostrado una calidad totalmente acorde” con las expectativas, “con excelentes parámetros técnicos en términos de grados Brix, ratio y contenido de zumo. Son resultados muy alentadores que confirman que hemos tomado la decisión correcta”, según afirmaron en una entrevista con Primeur.

“Uruguay ya es un origen reconocido para el mercado europeo, pero vemos que hay un importante potencial en estructurarlo de una forma más integrada”, señalaron.

Según agregaron, la firma busca “establecer a Uruguay como fuente de suministro continuo durante la temporada sudamericana, no solo para Europa, sino también para destinos globales, incluidos los EE. UU.”.

“Las naranjas uruguayas cumplen plenamente estos requisitos. Ofrecen un dulzor, un contenido de zumo y un sabor excelentes que las posicionan como un producto perfectamente adaptado a las preferencias del consumidor europeo. Nuestro papel es asegurar que estos atributos sean constantes a fin de ofrecer la mejor fruta posible cada temporada”, agregaron.

Además, plantearon la posibilidad de comercializar otras frutas del mercado uruguayo. “Tenemos confianza en que este origen se fortalecerá y crecerá todavía más en los próximos años, y en que Uruguay se posicione como un actor clave dentro de nuestra cartera de cítricos”, sentenciaron

