Exportaciones uruguayas cayeron 5% en febrero; alcanzaron los US$ 937 millones

Montevideo Portal

Las exportaciones de bienes decrecieron un 5% en febrero con respecto al mismo mes de 2024 y totalizaron US$ 937 millones. El mes pasado, los principales bienes exportados fueron la carne bovina (por US$ 225 millones), celulosa (US$ 128 millones) y productos lácteos (US$ 72 millones).

Así lo remarca el informe mensual de Comercio Exterior presentado por la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País Uruguay XXI.

Mientras tanto, las ventas al exterior de enero a febrero (es decir, el acumulado del año) totalizaron US$ 1.841 millones, lo que representó un aumento de 1% con respecto al mismo período del año pasado.

El documento destaca que Brasil fue el principal destino de las exportaciones de Uruguay al adquirir el 18% de sus ventas al exterior por US$ 164 millones. En este caso, la variación interanual fue de una caída del 2%.

China ocupó el segundo lugar de la clasificación, a pesar de una baja del 22% interanual; en febrero de 2025, las ventas al gigante asiático totalizaron US$ 161 millones. El podio lo completó la Unión Europea, tras adquirir productos por US$ 134 millones, lo que implicó una caída del 35% frente al segundo mes del año pasado.

Por otro lado, de acuerdo con las expectativas de Uruguay XXI, las exportaciones uruguayas de bienes crecerían un 2% en valor este 2025, en lo que la agencia define como “un contexto de estabilidad climática y demanda externa estable”.

Este aumento sería uno “moderado”, añade Uruguay XXI.

“Asimismo, la reciente escalada en las tensiones comerciales globales, con la imposición de nuevos aranceles y medidas de represalia entre las principales economías, ha añadido un factor de gran incertidumbre al comercio internacional. Esto complejiza las estimaciones para las exportaciones uruguayas en 2025, ya que puede generar tanto oportunidades como riesgos para los mercados de commodities. Por un lado, la reconfiguración de flujos comerciales podría beneficiar a ciertos exportadores al redirigir la demanda hacia nuevos proveedores. Por otro, la volatilidad en los precios y la posible reducción de la demanda en mercados clave pueden afectar negativamente las exportaciones”, analiza la agencia.

Finalmente, Uruguay XXI estima que en 2025 habrá “una nueva expansión” en la producción de celulosa —que superaría el récord de 4,2 millones de toneladas alcanzado en 2024— y el país tendrá también “una de las mejores cosechas de soja” este año.

