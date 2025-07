Exportaciones subieron 4% interanual en primer semestre con un total de US$ 6.451 millones

Economía

Las exportaciones de bienes desde Uruguay aumentaron un 4% en junio con respecto al mismo mes de 2024 y totalizaron US$ 1.325 millones, crecimiento que estuvo impulsado principalmente por la venta de carne bovina, ganado en pie y vehículos.

Así lo indica el informe mensual de Comercio Exterior presentado por Uruguay XXI, que apunta a que las ventas al exterior en el primer semestre del año fueron por US$ 6.451 millones, lo que también implica una suba del 4% interanual.

El documento destaca que China fue el principal destino de las exportaciones del mes al adquirir el 38% de sus ventas al exterior por US$ 505 millones. No obstante, hubo una caída interanual del 4% explicada por el descenso en la colocación de soja. Mientras tanto, Brasil ocupó el segundo lugar con un aumento interanual del 13% y adquisiciones por US$ 171 millones. El tercero fue para Estados Unidos con US$ 133 millones.

Por otro lado, la soja reemplazó a la carne bovina como el principal producto exportado, con colocaciones por US$ 336 millones. El 90% de esta fue a China y el 6% a Egipto.

El segundo lugar lo ocupó la carne bovina con ventas en junio por US$ 226 millones de dólares. El 34% de dicho producto fue a China y el 23% a Estados Unidos, mientras que la Unión Europea adquirió el 22%.

Más abajo, la celulosa fue vendida por US$ 189 millones, los productos lácteos por US$ 66 millones y el concentrado de bebidas por US$ 65 millones.

Con información de EFE

