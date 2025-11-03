Exportaciones disminuyeron un 6% interanual en octubre y totalizaron US$ 1.089 millones

Montevideo Portal
Las exportaciones de bienes disminuyeron un 6% en octubre con respecto al mismo mes de 2024 y totalizaron US$ 1.089 millones, según el informe mensual de Comercio Exterior presentado por la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País Uruguay XXI.
Este descenso se debe a que la venta de celulosa bajó un 36% y la de concentrado de bebidas un 14%. En contraposición, la venta de carne bovina subió un 21% y la de productos lácteos un 20%.
El orden de productos exportados se alteró con respecto al mes anterior. El más vendido sigue siendo la carne (US$ 219 millones), seguido de la celulosa (US$ 174 millones), los productos lácteos (US$ 98 millones), la soja (US$ 88 millones) y el concentrado de bebidas (US$ 63 millones). En setiembre, este top de ventas estaba ocupado, en orden descendente, por la carne, la soja, la celulosa, los lácteos y el arroz.
En el acumulado anual, que incluye a las zonas francas, la cifra llegó a US$ 11.356 millones.
El informe indica que China fue el principal destino de las exportaciones al adquirir el 23%.
Mientras tanto, Brasil se mantuvo en el segundo lugar al comprar un 16% de lo exportado. El tercero fue la Unión Europea (15%) y el cuarto Estados Unidos (12%).
