Exportaciones de bienes superan los US$ 10.300 millones y aumentan 42% comparado a 2020

En el acumulado de enero-noviembre de 2021 las exportaciones de bienes totalizaron US$ 10.390 millones, registrando un aumento de 42% respecto al mismo período de 2020.

Carne bovina, energía eléctrica, celulosa, madera, subproductos cárnicos, soja y concentrado de bebidas son los productos con mayor incidencia positiva en la variación del período, informó este miércoles Uruguay XXI.

A su vez, la cifra es 23% superior al registro del acumulado de enero-noviembre de 2019, “lo que indica una recuperación de las exportaciones frente a los niveles previos de la pandemia”.

Solo en noviembre, las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 1.097millones, que implicó una suba de 60% en términos interanuales.

El aumento de las exportaciones de carne bovina, celulosa, concentrado de bebidas, malta y energía eléctrica son los bienes con mayor incidencia positiva que explicaron la variación mensual.

En particular, para los principales productos exportados en lo que va del año por Uruguay se observa un aumento importante de los precios en el acumulado.

Hubo incremento en los precios promedio de la carne bovina (12%), celulosa (37%), soja (43%), productos lácteos (14%), madera (7%), arroz (13%) y malta (14%) en el período de enero-noviembre de 2021 con respecto al mismo período del año anterior.

En varios casos, la suba de precios fue acompañada por el aumento de los volúmenes exportados.

Las ventas de carne bovina alcanzaron los US$ 260 millones en noviembre, lo que refleja un incremento de 47% en la comparación interanual.

Este monto es 4% superior al récord histórico registrado en octubre, lo que significa que las ventas de carne bovina marcaron un récord histórico a nivel mensual como también en el acumulado de enero-noviembre 2021 (U$S 2.187 millones).

La carne bovina continúa siendo el principal rubro exportado y el de mayor incidencia sobre la evolución de las exportaciones totales. Asimismo, es el producto con mayor incidencia positiva en el acumulado del año.

China se ubicó como el principal mercado y el de mayor expansión para la carne uruguaya. En noviembre, el gigante asiático tuvo una participación de 64% de las ventas externas de carne bovina, unos US$ 165 millones, lo que significó una variación de 62% en comparación a igual mes de 2020.

Otros destinos importantes fueron Unión Europea (17%), Estados Unidos (7%), Brasil (3%) y Canadá (2%).

En este contexto de altos precios de exportación, la celulosa mostró un fuerte aumento en noviembre. En particular, las ventas al exterior rondaron los US$ 143 millones, cifra 81% superior en la comparación interanual. Entre enero y noviembre de 2021 las exportaciones de celulosa acumularon US$ 1.373 millones y crecieron 35% frente a igual lapso de 2020.

Según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la exportación de energía eléctrica alcanzó US$ 100 millones en noviembre de 2021, siendo Brasil el principal destino con el 80% del total exportado. El 20% restante se exportó hacia Argentina. En el acumulado, las exportaciones de energía tuvieron un aumento de 587% con un total de US$ 546 millones.

Por su parte, las ventas de productos lácteos crecieron 29% en términos interanuales, siendo la variación del acumulado 14% en el año. China fue también el principal mercado en noviembre con una participación del 27%, totalizando US$ 21 millones.

Argelia se ubicó en segundo lugar, con una participación del 21%, alcanzando US$ 16 millones. Por su parte, Brasil tuvo una participación del 17%.

Las ventas de concentrado de bebidas alcanzaron US$ 65 millones en noviembre de 2021, ubicándose como el quinto mayor producto de exportación del mes. México se mantuvo como el principal destino de exportación totalizando US$ 19 millones y una variación interanual de 136%, seguido por Brasil con US$ 8 millones y un crecimiento interanual de 12% y Guatemala con ventas por US$ 7 millones y un crecimiento de 33%.

En el acumulado del año las ventas de este rubro alcanzaron los US$ 574 millones, cifra 27% superior en términos interanuales.

Según Uruguay XXI, la evolución positiva en el conjunto del año responde a un incremento de los volúmenes de exportación (19%), que es acompañado por un precio 7% superior en comparación a 2020.

Las ventas de subproductos cárnicos alcanzaron US$ 49 millones. Todos los subproductos comprendidos en esta categoría mostraron un aumento al compararlos con las ventas registradas en el mismo mes del año pasado.

Los subproductos comestibles y la harina de polvo y «pellets» de carne tuvieron la mayor incidencia positiva. Los principales destinos fueron China (51%), Estados Unidos (20%), Hong Kong (8%), Rusia (7%) y Singapur (5%).

Dentro de los principales destinos mencionados, Estados Unidos fue el que más creció en términos interanuales (151%), seguido por China (65%) y Rusia (48%). En el acumulado de 2021, las exportaciones de subproductos alcanzaron los US$ 420 millones, 69% superior a igual periodo de 2020. La evolución positiva se debe a una combinación de mayores volúmenes exportados (37%) y de mejores precios (24%) en términos interanuales.

