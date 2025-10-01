Exportaciones aumentaron un 5% interanual en setiembre y totalizaron US$ 1.242 millones

Economía

Las exportaciones de bienes desde Uruguay aumentaron un 5% en setiembre con respecto al mismo mes de 2024 y totalizaron US$ 1.242 millones, crecimiento que estuvo impulsado principalmente por la venta de carne bovina, celulosa y soja.

Así lo indica el informe mensual de Comercio Exterior presentado por la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País Uruguay XXI, que apunta a que las ventas al exterior en el acumulado del año, incluyendo las zonas francas, fueron por US$ 10.245 millones.

El documento detalla que China fue el principal destino de las exportaciones de Uruguay al adquirir el 31% de sus ventas al exterior por US$ 380 millones. Allí hubo un crecimiento interanual del 17%. Mientras tanto, Brasil trepó al segundo lugar al comprar un 13% de lo exportado por Uruguay por US$ 160 millones; no obstante, sufrió una caída del 10%. El tercero, con US$ 141 millones (11%), fue Estados Unidos, que también subió un escalón, mientras que el cuarto lugar con 114 millones de dólares (9%) lo ocupó la Unión Europea.

Por otro lado, la carne bovina reemplazó a la soja como el principal producto exportado, con colocaciones por US$ 230 millones. El 33% de esta fue a China y el 29% a Estados Unidos. El segundo lugar lo ocupó la soja con ventas en setiembre por 200 millones de dólares. El 86% de dicho producto fue a China y el 8% a Argelia, mientras que el 6% restante se lo repartieron entre otros países. Más abajo, la celulosa fue vendida por US$ 195 millones, los productos lácteos por US$ 92 millones y el arroz por US$ 60 millones.

En esta oportunidad, el informe hizo hincapié en el acuerdo recientemente firmado por el Mercosur con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

“En 2024, las exportaciones del Mercosur hacia los países del EFTA alcanzaron US$ 3.406 millones. Suiza fue el principal destino, seguida por Noruega e Islandia. La canasta exportadora estuvo liderada por el oro, concentrado casi en su totalidad en el mercado suizo”, explica.

Y añade: “Las exportaciones de Uruguay hacia el EFTA se concentran en algunos rubros, principalmente carne bovina. También se exporta pescado y productos del mar, carne ovina y caprina, arroz, frutas cítricas, vino y lana, junto con otras partidas menores. El valor total exportado ha oscilado, con montos anuales en el entorno de los US$ 30 a 38 millones”.

EFE