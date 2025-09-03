Expo Prado 2025: los cortes de tránsito y desvíos de transporte que dispuso la Intendencia

Montevideo Portal
Este viernes 5 de setiembre se inaugura la Expo Prado 2025 y, como es usual, habrá diversas actividades culturales y de entretenimiento. Los eventos para toda la familia van desde la danza y pabellones de varios organismos y embajadas hasta degustaciones gastronómicas y exposiciones de animales.
En este marco, la Intendencia de Montevideo (IM) informó que habrá cortes de tránsito, flechamientos de calles y desvíos de varias líneas de transporte urbano que modificarán su recorrido para acercar al público al predio, ubicado en Lucas Obes y avenida 19 de Abril.
Así, la comuna notificó que se realizarán cortes de calle en las intersecciones de: avenida Buschental y Lucas Obes; Buschental y Delmira Agustini; Atilio Pelossi y Hugo Balzo y Atilio Pelossi y 19 de Abril.
Por otro lado, mientras dure la exposición (es decir, entre el 5 y 14 de setiembre) se flecharán las calles: Lozano (desde Adolfo Berro a avenida Agraciada), Irigoitía (desde Buschental a 19 de Abril) y Gaetán (desde 19 de Abril a Buschental).
“La Unidad de Cuidadores de Vehículos de la IM dispondrá la presencia de cuidadores de vehículos ya registrados en la comuna (identificados con chalecos y carné) en los alrededores del predio de la Rural, del sábado 6 al domingo 14 de setiembre, de 10:00 a 20:00”, indica el texto difundido.
En cuanto a los desvíos de transporte, a partir de las 12:00 varias líneas de transporte modificarán su recorrido los fines de semana (es decir, los días sábado 6, domingo 7, sábado 13 y domingo 14 de setiembre). Durante los días hábiles las líneas continuarán con su ruta habitual.
Las líneas que acercarán a la ciudadanía a la Expo Prado serán:
• 125, 127, 128, 130, 137, G, 409, 427, 494, 546, 370
— Hacia afuera: Agraciada, Juan Carlos Blanco, Lucas Obes, Lozano, Agraciada.
— Al Centro: Agraciada, Buschental, Lucas Obes, 19 de Abril, Agraciada a ruta (desvío alternativo: Lucas Obes, Juan Carlos Blanco, Agraciada a ruta).
• 17 y 76
— Hacia afuera: Lozano, Agraciada, Capurro.
— Al Centro: Agraciada, Félix Olmedo, Buschental, Lucas Obes, 19 de Abril a ruta (desvío alternativo: Lucas Obes, Juan Carlos Blanco, Agraciada a ruta).
• 306, 181, 183, 526, 582 (ambos sentidos): avenida Luis Alberto de Herrera, Hugo Balzo, Pelossi, Buschental, avenida Luis Alberto de Herrera.
L28: Agraciada, Juan Carlos Blanco, Lucas Obes, Agraciada a ruta.
Como paradas provisorias se utilizarán las paradas oficiales en las vías de desvío y también habrá parada provisoria en Pelossi y Buschental.
