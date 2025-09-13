Explosión en un bar de Madrid dejó 25 heridos, tres de ellos en estado grave

Montevideo Portal
Una explosión que se registró en la tarde de este sábado en el bar Mis Tesoros, ubicado en el barrio de Puente de Vallecas, a las afueras de Madrid, dejó un saldo de 25 personas heridas, de las cuales tres permanecen en estado grave, según informaron los servicios de emergencias de la capital española.
El estallido también afectó al edificio ubicado sobre el local, que quedó dañado por el impacto. De acuerdo con los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la explosión se originó por una “concentración de gases”.
Los equipos de bomberos continúan trabajando en las tareas de desescombro y control estructural del edificio, mientras que la policía local mantiene cortada la calle donde se encuentra el bar para regular el tránsito y garantizar la seguridad en la zona.
