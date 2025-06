Locales

Explosión del Ejército vs. terremoto: ¿qué ocurrió en Rocha a comienzos de mes?

Me movió la estantería

Luego de casi un mes de registrado un terremoto de magnitud 2,5 en varias localidades de Rocha, el martes 3 de junio, el jefe de Servicio de Material y Armamento del Ejército, Gustavo Dandrea, manifestó a la prensa que, en una cantera, ubicada cerca de la ciudad de Rocha, ese mismo día y a esa hora se realizó una prueba controlada con explosivos.

“Ha habido una coincidencia con lo que trascendió en prensa referente al temblor con un servicio de unidad de bombeo en cantera que hemos realizado a una empresa privada, pero no tuvo ningún inconveniente ese servicio”, manifestó Dandrea a Subrayado este domingo.

Además, dio cuenta de que, “como todo explosivo, genera una reacción y un sonido. Entonces es normal que, en ciertos niveles, eso suceda” y amplió que se utilizaron explosivos “rompedores”, que son para uso industrial.

Sin embargo, la geóloga Leda Sánchez, que siguió los reportes del sismo desde el primer día, manifestó a Montevideo Portal que hubo una explosión, pero también un terremoto el mismo día y con pocos minutos de diferencia.

“Yo sabía que había habido una voladura en la cantera de Rocha. Cuando me llegan los reportes, un montón de gente dijo que sintieron dos estruendos. Yo tomo nota de todo lo que me dicen”, comenzó.

Si bien Sánchez admitió que “efectivamente hubo una voladura”, indicó que “el evento sísmico fue a las 17:16:32:30 y la voladura fue a las 17:17:01:10, algo así. Fue unos segundos después”.

Así enfatizó en que “efectivamente hubo dos cosas” y explicó: “Vos, una voladura no la sentís a 150 km de distancia, es imposible. Estamos hablando de que la cantera está 17,20 km al este de la ciudad Rocha y el primer reporte que yo tengo del evento es en Lascano [que queda a 100 kilómetros de la capital departamental]”.

En ese sentido aludió a que los terremotos se sienten a mayor distancia que el tipo de explosiones que realiza el Ejército uruguayo.

“Hubo, por ejemplo, el día 6 [de junio] una voladura en Cielo Azul, en Treinta y Tres, que le calculé la magnitud y me daba más alta que el evento pedorro este que me dio 2,6, y no lo sintió ni Cristo, o sea, la gente más cercana seguramente sintió, pero nadie más”.

“Vos no sentís movimiento del suelo con una voladura, salvo que haya sido una bomba. Y no estamos en Gaza.”

Sobre Dandrea, dijo que lo conoce y que ha interactuado “un montón”. “Él no faltó a la verdad, como dicen los viejos, sino que efectivamente hubo una voladura, lo que pasa es que unos segundos antes hubo un sismo, nada más”, indicó.

Por último, Sánchez recordó que “esta no es la primera vez” que se observa un terremoto que ocurre de forma simultánea con una explosión controlada.

“Nos pasó antes en Florida. En ese caso fue al revés: primero fue la voladura y después hubo un evento sísmico. Son eventos que los metemos en la lista negra porque son chotos en la forma de onda, pero son eventos sísmicos igual”, completó.