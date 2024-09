Explicamos: las peleas entre los miembros de Oasis que hacen incierta una vuelta verdadera

Internacionales

“Si Oasis volviera, no podríamos ser más grandes de lo que ya hemos sido”, dijo Noel Gallagher (1967, Mánchester) en 2015 a la revista Esquire, hace ya casi nueve años.

No habría mérito en agotar entradas para tres conciertos en el Wembley Stadium de Londres porque ya han agotado siete, argumentó. Y así con prácticamente todo. Porque Oasis, la banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher (1972, Mánchester), fue una de las más grandes del mundo.

Fueron una de las cabezas del britpop de los 90, a la par de bandas como Blur, Suede o Pulp, hasta que en 2009 se separaron antes de un concierto en París, dejando sin show al público de la noche y al que vendría.

Pasaron 15 años en que aquellas sabidas peleas violentas entre los hermanos Gallagher solo se siguieron reproduciendo en forma de anécdota. Sin embargo, el 27 de agosto anunciaron a través de redes sociales que Oasis volvería a reunirse con una gira por Reino Unido e Irlanda en 2025. La venta general de las entradas comenzó este sábado 31 de agosto.

Sobre quiénes podrían acompañar al par de hermanos en la gira no se han confirmado detalles, pero se cree que Paul “Bonehead” Arthurs, todavía amigo de Liam, podría ser una de las personas.

A 30 años de Definitely Maybe (1994), con el que comenzaron un viaje musical que los haría pasar por hits como “Wonderwall” en (What’s The Story) Morning Glory? (1995), presentaron la reunión con retratos en blanco y negro que sacó el británico Simon Emmett el verano pasado.

En aquel show de 2009 se supo, finalmente, que lo que había sucedido era esto:

En el backstage del festival Rock en Seine, en París, Noel decidió abandonar la banda cinco minutos antes de subir al escenario. Él ha relatado a Esquire en 2015 que Liam salió del vestuario “por alguna razón”, fue al suyo y volvió a donde estaba Noel con una guitarra. Empezó a revolearla, como un hacha, y “casi me arranca la cara con ella”.

Se ha dicho en varios medios ingleses que la causa de la disputa fue una diferencia de opinión sonre la marca de ropa que usaba Liam para los conciertos. Que esa discusión fue la que comenzó a subir de tono y terminó como terminó.

Ese 28 de agosto de 2009, en París, se leyó en las pantallas del escenario: “Como resultado de un altercado dentro de la banda, el concierto de Oasis ha sido cancelado”.

“No puedo trabajar ni un día más con Liam”, escribió Noel en un comunicado de despedida de la banda y acusó a su hermano de "intimidación verbal y violenta" contra él y su entorno familiar y de amigos.

Es que la historia de Liam y Noel Gallagher está plagada de peleas y violencia. Quizá, por eso, se esté especulando en redes sociales sobre la posibilidad de que los hermanos se peleen nuevamente antes de llegar a la gira y cancelen los shows.

Y, de hecho, no son solo las búsquedas de Ticketmaster en particular, que es la única con un seguro de cancelación en venta dentro de todas las plataformas (las otras dos son See Tickets y Live Nation), sino que son los titulares que han empezado a aparecer en los medios locales de Reino Unido.

En Wales Online: “Reembolsos de entradas de Oasis: lo que necesita saber si se cancela la gira de reunión de Noel y Liam Gallagher”. En Manchester Evening News: “¿Recibirán su dinero si Oasis se separa y cancela la gira de reunión?”.

Hace días en Lancaster Guardian: “Boletos de Oasis: política de reembolso de Ticketmaster, ¿puedo obtener un reembolso? Seguro - sus derechos si se cancela la reunión”.

Hace días, también, en Yahoo News UK: “Reembolso Oasis de Ticketmaster, póliza de evento cancelado y seguro”. En My London: “Reembolso Oasis de Ticketmaster, póliza de evento cancelado y seguro”. En This Is Money UK: “Quiero comprar entradas para Oasis pero me preocupa que cancelen los conciertos: ¿me devolverán el dinero?”.

Tras tantos años de peleas, la duda es coherente porque la tónica habitual siempre ha sido esa.

En el documental Supersonic se escucha a Liam en un ensayo de Oasis en Mánchester, en 1993, decir:

“He leído algo en la Biblia. Estaban Adán y Eva, ellos tuvieron dos hijos… Estos dos hijos se pelearon un día, uno apuñaló al otro (...). ¡Está en la Biblia! De eso se trata. Por eso seremos la mejor banda del mundo, porque odio a este imbécil”.

Noel confesó públicamente, más de una vez, que él y Liam son como el agua y el aceite, pero que la música era lo único que los mantenía juntos. Él mismo narró a Esquire que en 1995, durante la grabación del segundo disco de Oasis, que le pegó a Liam con un palo de críquet en la cabeza porque él había llevado a 20 personas desconocidas al estudio.

Antes, en 1994, Noel recibió un golpe con una pandereta por parte de Liam en pleno concierto. Ese mismo año, en un concierto caótico en Los Ángeles, Noel compuso “Talk Tonight” sabiendo que a su hermano le parecen aburridas las baladas.

Los medios británicos también han calculado por qué reunirse, sobre todo porque Noel ha dicho que no tendría sentido volver a juntar a Oasis varias veces. Algunos dicen que hubo terapia de por medio, otros dinero, pero ninguno lo ha confirmado con la banda.

Descubiertos a comienzos de los 90 en un pub en Glasgow por el productor musical Alan McGee, nunca en sus carreras solistas han llegado a la dimensión y al éxito que llegó Oasis como banda. Nunca llegaron, por ejemplo, a lo que llegaron el 10 y 11 de agosto de 1996 cuando vendieron entradas a más de 250.000 personas para un concierto en Knebworth Park.

En ese entonces, las entradas se agotaron en 24 horas y se informó que un 2% de la población británica había intentando conseguir una entrada. Aunque a esa altura Oasis era una de las bandas más grandes del mundo, ya acumulaban una lista larga de polémicas por su confrontamiento con la prensa y sus supuestas rivalidades con The Verve y Blur.

En Barcelona, en el 2000, cancelaron el concierto de promoción del disco Standing On The Shoulders of Giants (2000) supuestamente por una lesión en el brazo del baterista Alan White, pero se supo que también hubo una pelea entre los hermanos que terminó con el labio partido de Liam y la gira cancelada.

"Es grosero, arrogante, intimidante y vago" y "el tipo más airado que jamás uno conocerá", dijo Noel de su hermano en conversación con NME ese año. "No le caigo bien y él no me cae bien a mí", agregó.

En 2004, la edición en español de la Rolling Stone dejó a Oasis en el puesto número 13 dentro de las “50 bandas más grandes de la historia del rock”. El periodista cultural Rob Sheffield escribió en la revista:

“Los hermanos Gallagher, borrachos y pendencieros, eran auténticos hijos de la turba, propensos a pegarse puñetazos, a abandonar el grupo a mitad de gira, a casarse con estrellas de cine, a mudarse a casas señoriales con nombres como Supernova Heights y a otras hazañas propias de estrellas del rock".

A Montevideo nunca llegaron como banda, sí como solistas. Pero a Buenos Aires, sí fueron. Estuvieron en el Luna Park, en el Campo de Polo y en el Estadio de River en 2009.

En un comunicado reciente, la banda anunció que “hay planes en marcha para hacer algo más fuera de Europa”, así que no se descarta la posibilidad de que, en algún momento, lleguen a Uruguay.

