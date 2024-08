Explicamos: ¿cómo llegó el uruguayo Fede Álvarez a dirigir un clásico del cine de terror?

Locales

Por Federica Bordaberry

“Es un producto de su tiempo”, dijo Federico Álvarez en agosto de este año, en el marco del adelanto de la última película que dirigió y escribió junto a Rodolfo Sayagues. Alien: Romulus es la séptima entrega de la saga Alien, el conjunto de películas que cambió el cine de terror y ciencia ficción, y que fue creada por un par de uruguayos.

Álvarez, que además de escribir se ocupó de dirigir, ha dicho públicamente que no tenían interés en que fuera una película nostálgica o pionera en términos tecnológicos, que intentaron usar la menor cantidad de efectos especiales, pantallas verdes y trabajo de postproducción.

Aunque hoy su filmografía tiene tanto televisión, como largometrajes, lo que lo llevó a Álvarez a Hollywood fueron sus cortometrajes. Específicamente, uno. Después de Los pocillos en 2001, El último Alevare en 2003 y El cojonudo (2005), llegó ¡Ataque de pánico! en 2009.

Durante mucho tiempo se dijo: hay un uruguayo que hizo un corto de robots invadiendo Montevideo y se lo llevaron para Hollywood. Y, aunque esa afirmación tiene un poco de leyenda, también tiene mucho de cierto.

Ese corto recibió millones de visitas en YouTube y, poco tiempo después, le valió a Álvarez una contratación para rehacer la pieza en Ghost House Pictures, una productora americana de películas de terror.

Desde entonces, el portafolio fue creciendo. Hizo la serie de televisión Calls, en 2021, y el episodio 8 de la primera temporada de From Dusk Till Dawn en 2014. Los largometrajes empezaron a abundar: en 2013 el remake de Posesión infernal, No respires en 2016, The Girl in the Spider’s Web en 2018, No respires 2 en 2021, donde guionó y produjo, pero no dirigió, un reboot de Texas Chainsaw Massacre en 2022.

En 2024, finalmente, Alien: Romulus. Según ha dicho Álvarez en prensa, dirigir una película de Alien era algo que llevaba años queriendo hacer. Cuando terminó con No respires en 2016, empezó con el plan de presentarle su idea a Ridley Scott, el histórico director de la saga. Lo convenció y logró que produjera la película que escribió junto a Sayagues.

“A los 20 años es muy difícil que una película haga una huella en tu psiquis y se quede contigo para siempre”, dijo Álvarez en el avance de su película en Montevideo, refiriéndose a Alien.

De hecho, según narró, el fanatismo por la saga se lo contagió su co-guionista, Sayagues. Es probable que ese mundo, el traído por Alien, sea uno de los responsables de la dupla creativa Álvarez-Sayagues.

Pero, todavía más joven, Álvarez recordó en conversación con El País de España que, en la década de los 90, alquiló el VHS de Aliens: el regreso, esperando ver algo similar a Star Wars y se encontró con algo mucho más violento y sangriento.

El contexto, en este caso, lo es todo. Muchísimos expertos en cine han argumentado que, si no hubiera sido por la saga de Star Wars, es probable que Alien hubiera terminado en el cine de “clase B”, lejos de los estudios de Hollywood y de las grandes producciones.

En 1977, dos años antes del estreno de la primera película de Alien, apareció la primera de Star Wars. George Lucas, creador de la saga, cambió el panorama de la industria del cine y, de pronto, todos empezaron a interesarse por la ciencia ficción. De ahí, de ese momento en el cine hollywoodense, es que probablemente venga el éxito de Alien.

En 1979 fue que apareció la primera, Alien, el octavo pasajero, y logró un lugar importantísimo en el cine de terror y de la ciencia ficción. Dirigida por Ridley Scott (que volvió a dirigir solo dos películas más adelante), la filmación fue en los estudios Shepperton en Inglaterra durante el verano de 1978.

De aquel rodaje, hay anécdotas como que en medio de una ola de calor con trajes espaciales apretados los actores se desmayaban uno atrás del otro. O que hubo que utilizar lubricante íntimo para que la saliva del monstruo no manchara los trajes. O que el actor altísimo detrás del monstruo no tenía experiencia alguna en cine, y no volvió a tenerla.

Fue esta primera película de la saga la que hizo de Sigourney Weaver, que interpretó a la teniente Ripley, una estrella. Es una de las primeras apariciones de una protagonista mujer en un papel que tendía a lo masculino.

Aunque las virtudes de la película tienen que ver, también, con la forma de hacer. En aquella primera Alien, por ejemplo, se mostraba de forma fugaz al monstruo sin recrear los elementos más gore de las que vendrían después.

En total, sin tener en cuenta el crossover con la saga Depredador, son siete películas. Sino, serían nueve: Alien vs Predator en 2004, dirigida por Paul W. S. Anderson, y su secuela en 2007 dirigida por Colin y Greg Strause. No solo han sido dirigidas por directores reconocidos, además cada una se ubica en el tiempo y espacio ficcional que quiere, complicando la claridad de la trama. Es que, ya lo ha dicho Álvarez, en esta saga sí importa quién dirige, a diferencia de otras donde el protagonismo lo han tomado los personajes y los actores.

Alien, el octavo pasajero (1979, Ridley Scott)

La teniente Ripley lidera a la tripulación de la nave Nostromo, que sufre un gran contratiempo intentando volver a la Tierra. Un monstruo alienígena se infiltra en la nave y comienza a asesinar a la tripulación uno por uno. Ripley le hace frente y acaba con él.

Aliens: el regreso (1986, James Cameron)

La teniente Ripley está intacta debido al “hipersueño”. Despierta en la Tierra y nadie le cree lo vivido con el “xenomorfo” (el nombre del monstruo) y el ataque en Nostromo. En medio de aquello, la Tierra pierde contacto con el planeta LV-426 donde los humanos establecieron una nueva colonia. Ripley, en pos de recuperar su honor y su licencia, acepta ir. Lo que se encuentra cuando llega es mucho peor que lo que sucedió en Nostromo.

Alien 3 (1992, David Fincher)

Un año después de los eventos anteriores, mientras la tripulación sobreviviente vuelve a la Tierra, un alien “abrazacaras” pentra la nave y activa el sistema de emergencia. El sistema de mando de la nave, en un hipersueño, envía a la tripulación al planeta más cercano, donde habita una colonia siderúrgica con tintes de cárcel. Cuando Ripley despierta, descubre que el resto de la tripulación murió en el aterrizaje y que tendrá que pasar unos días en la cárcel de la colonia hasta que vengan de la Tierra a buscarla. Ripley sospecha que un monstruo vino al nuevo planeta con ella y, cuando empiezan a haber muertes sospechosas, su teoría se confirma.

Alien: resurrección (1997, Jean-Pierre Jeunet)

Ripley muere en los eventos de la película anterior, pero casi 200 años después, ella y el alien que llevaba adentro son clonados para realizar estudios científicos. Esta nueva Ripley tiene algunas capacidades alienígenas, pero conserva su memoria humana. Se alía con un grupo de mercenarios cuando el alien clonado, y sus crías, escapan. Ripley y su nuevo grupo intentan huir a la Tierra en otra nave, pero en el camino se encuentran con otro conjunto de xenomorfos.

Prometheus (2012, Ridley Scott)

Es el año 2093, antes de Ripley, y la tripulación de la nave Prometheus desembarca en el planeta LV-223, una luna en un sistema lejano donde vivían los ingenieros, un raza previa a la humana. Dos arqueólogos encabezan la llegada a la luna de la nave, pero una vez ahí encuentran un secreto oscuro que desatará tanto consecuencias catastróficas como vitales para el resto de la saga.

Alien: Covenant (2017, Ridley Scott)

Luego de los eventos en Prometheus y el nacimiento de los xenomorfos, la tripulación de la nave colonizadora Covenant detecta una anomalía en el planeta Origae-6. Acuden allí, con un equipo que está despertando de un hipersueño tras una emergencia. Descubren que el planeta está devastado y no quedan rastros de la tripulación de Prometheus. Pero es una serie de infecciones entre la tripulación la que desata el pánico y, así, descubren que no están solos.

Alien: Romulus (2024, Federico Álvarez)

Situada temporalmente entre Alien, el octavo pasajero y Aliens: el regreso, Ripley se encuentra en un hipersueño y esta vez la película se enfoca en la historia de una colonia espacial de jóvenes que son enviados a una misión peligrosa. Una mujer huérfana y su hermano robot, con el resto del equipo, se adentran a una estación abandonada para descubrir el motivo por el que fracasó Nostromo y encontrarse con el extraterrestre que lo causó.

Desde la primera película, hasta la fecha, han pasado 45 años. Las grandes inspiraciones para esta, según Álvarez, fueron Alien y Aliens, dijo Álvarez en la presentación de la película.

“La intención fue hacer una película que se sintiera como el hijo de esas dos. Creo que empezó más con Alien, pero empezamos a hacer más cosas de Aliens también. La película vive en esos dos mundos, es una buena combinación de las dos cosas. Pero de ahí, sale algo completamente nuevo”, explicó.

Nuevo no significa solamente en trama. Significa, por ejemplo, una bandera con el escudo de Peñarol disimulada en una de las escenas, algo que Álvarez ya ha hecho en Evil Dead y en The Girl in the Spider’s Web.

El 11 de agosto, hace unas pocas semanas, Álvarez compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que le dejó Ridley Scott antes de comenzar el rodaje:

“Querido Fede,

Buena suerte.

Buena salud.

Buena caza.

No la cagues.

Mis mejores

Deseos, Ridley Scott”.

