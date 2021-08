Expertos en ingeniería forense investigarán el derrumbe de edificio en Miami

Policiales

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos, que ha investigado desastres como el de las Torres Gemelas de Nueva York, anunció este miércoles que expertos en ingeniería forense investigarán las causas del colapso del edificio residencial que en junio pasado mató a 98 personas en la localidad de Surfside, en Florida.



"En respuesta a los trágicos eventos en el Champlain Towers South, un equipo de expertos ha respondido a la llamada para ayudarnos a determinar la causa o causas probables del colapso parcial" del edificio, dijo en rueda de prensa James Olthoff, director del NIST, la agencia federal a cargo de la investigación.



El equipo, que estará encabezado por la ingeniera cubano-estadounidense Judith Mitrani-Reise, esclarecerá el origen del derrumbe de un ala del edificio de apartamentos en la madrugada del 24 de junio, mientras sus ocupantes dormían.



Entre las víctimas se encontraban personas mayores que habían decidido retirarse en esta torre de más de 130 apartamentos, así como menores de edad, jóvenes, adultos y familias, todos de nacionalidades diversas, aunque especialmente de Latinoamérica.



El objetivo del peritaje es "comprender lo que sucedió en Surfside y hacer recomendaciones que sirvan para mejorar la seguridad de los edificios en todo Estados Unidos y garantizar que una tragedia como esta no vuelva a suceder", señaló Olthoff.



ANALIZAR TODO "CON MENTE ABIERTA"



Mitrani-Reiser, actualmente jefa asociada de la División de Materiales y Sistemas Estructurales del NIST, matizó que el equipo de trabajo, con "una increíble experiencia en ingeniería forense", analizará todas las hipótesis que podrían explicar qué causó el derrumbe.



"Vamos a abordar esto con una mente abierta y examinaremos todas las hipótesis que podrían explicar qué causó este colapso", señaló la ingeniera, nacida en Cuba y llegada de pequeña a Miami.



Agregó que el equipo contará con expertos en ingeniería estructural y geotécnica, materiales y recolección de evidencia, entre otras disciplinas, reseñó el diario Miami Herald.



En la rueda de prensa, los funcionarios del NIST dijeron que su primera prioridad fue trabajar con las autoridades locales para asegurarse de que se conservara cualquier evidencia recolectada en el lugar del colapso, y confirmaron que se han conservado y analizado cientos de escombros.



En un comunicado divulgado este mismo miércoles, el NIST, que tiene su sede en Gaithersburg (Maryland) detalló que la investigación técnica analizará la historia completa del edificio, desde planos de diseño, construcción y materiales hasta modificaciones, sitio y entorno.



Igualmente, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha prometido llegar "hasta el fondo" en la investigación para determinar las causas de esta tragedia.



Los expertos han apuntado que la investigación será larga y compleja y que probablemente concluirá que no fue una única causa, sino un conjunto de factores los que incidieron en el derrumbe.



En 2018 un informe de una firma de ingeniería determinó que había un daño estructural "importante" y grietas en distintas partes del edificio Champlain Towers South, pero previamente se había detectado que el terreno se estaba hundiendo en esa zona de Surfiside, una pequeña ciudad situada sobre una manga de tierra que se interpone entre el océano y la ciudad de Miami y en la que también está Miami Beach.



El NIST ha realizado otras investigaciones de catástrofes anteriores, como la ocurrida por los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York, en 2001; el tornado que devastó en 2011 la ciudad de Joplin, en Missouri, y los efectos también demoledores del huracán María, que azotó Puerto Rico y parte del Caribe en 2017.



La institución informará al público periódicamente a través de su sitio web y en conferencia de prensa sobre el avance de la investigación, pero no dará a conocer ningún resultado hasta que no esté listo el informe final.

Fuente: EFE