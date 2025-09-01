Expertos chinos y mexicanos colaboran con Uruguay en el combate del picudo rojo

Locales

Montevideo Portal

Ante la complicada situación que atraviesan las palmeras en Uruguay por la irrupción del picudo rojo, que ha atacado a plantas en todo el país, el gobierno anunció la colaboración de dos instituciones de China y México con el combate de esta plaga.

Si bien la especie invasora impactó “especialmente a la palmera canaria”. Por eso, ahora “la atención se ha centrado en proteger especies nativas, como los extensos palmares de butiá (butia odorata) en el este del país y los de yatay (butia yatay) en el noroeste, especialmente en los departamentos de Paysandú y Río Negro”.

En este sentido el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó una videoconferencia técnica con representantes de las carteras de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Ambiente, y de la Universidad Tecnológica del Uruguay, junto a expertos de la Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences y del Hainan Forest Resources Monitoring Services.

“Durante el encuentro, se compartieron experiencias sobre el uso combinado de métodos químicos, biológicos y físicos para el control del picudo rojo, así como estrategias de manejo de plantas afectadas”, según reveló Cancillería.

Además, se llevó adelante una coordinación entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexid) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) enfocado en el “uso de hongos entomopatógenos como alternativa biológica para combatir esta plaga”.

“Con estas acciones, la cancillería uruguaya busca reforzar las capacidades técnicas nacionales mediante el intercambio de conocimientos con países que enfrentan desafíos similares, apostando a la cooperación internacional como herramienta clave para la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad del país y la región”, completa.

Montevideo Portal