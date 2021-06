Experto cree que el Reino Unido podría levantar las restricciones el 5 de julio

Internacionales

El Reino Unido podría levantar las restricciones para contener la pandemia antes de lo previsto, el próximo 5 de julio en lugar del 19, gracias a las cifras "prometedoras" de ciudadanos que se están vacunando contra la covid-19, según afirmó este domingo un experto en vacunación.



En declaraciones al canal británico de televisión Sky News, Brendan Wren, de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, destacó que más del 81 % de la población adulta del país ya ha recibido la primera dosis (del preparado), y un 59 % las dos, datos muy "alentadores".



El experto aludió a la reciente decisión del gobierno de Boris Johnson de retrasar cuatro semanas, hasta el próximo día 19 de julio, la fecha para retirar todas las normas sociales -en un principio, programadas para mañana, lunes- ante el avance de variantes como la Delta (o india).



Wren consideró que el éxito del programa nacional de vacunación significa que este país no necesitaría esperar hasta esa fecha -19 de julio- para abrirse totalmente: "Igualmente tendríamos que estar alerta, pero la vigilancia y la vacunación son las dos palabras (clave)".



"Así que creo que si las cifras siguen siendo prometedores, pienso que hay una gran esperanza de que podamos abrir el 5 de julio", apuntó.



Según los datos oficiales suministrados a diario por el ministerio británico de Sanidad, el conjunto del Reino Unido lleva tres jornadas consecutivas notificando más de 10.000 contagios diarios.



De acuerdo con este experto, ese incremento en los positivos parece estar "aplanándose".



También desechó que el país esté experimentando actualmente una tercera ola de infecciones, como barajan otros colegas: "Yo no creo que esto esté pasando particularmente. Esperábamos un aumento al ir abriendo gradualmente (la sociedad) pero yo no lo llamaría una tercera ola", aclaró.



"Los números (de contagios) no son tan geniales y dado que hay una enorme proporción de la población protegida, es poco probable que aumenten y también añadiría que creo que la población está más educada. Tenemos mejores sistemas de detección y rastreo (del virus), con lo que no anticipo un repunte enorme como el de enero del año pasado", reflexionó.



Adam Finn, asesor del Gobierno británico del llamado Comité conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI), opinaba ayer que una tercera ola de infecciones de coronavirus está "definitivamente en camino" en el Reino Unido.



El profesor Calum Semple, miembro del grupo científico asesor del Ejecutivo británico para emergencias (Sage), auguró en declaraciones difundidas hoy por Times Radio un "invierno bastante miserable", que podría provocar nuevos confinamientos.



"Sospecho que tendremos un invierno bastante miserable por los otros virus respiratorios que volverán y nos atacarán de forma dura", y que se ensañarán más con los niños y los mayores, dijo.



Semple tampoco descartó que vaya a haber más confinamientos en los meses de invierno si bien confió en que la normalidad regresará en 2022.

Fuente: EFE