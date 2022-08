Expareja de Carrera se atendió en el Hospital Policial durante la gestión de Bonomi

Política

El senador del MPP Charles Carrera respondió este domingo a una información brindada por el diario El País, que asegura que después de investigaciones realizadas por el Ministerio del Interior se constató que su expareja se atendió en el Hospital Policial cuando el actual legislador era director general de Secretaría de la cartera.

Según informó El País en base a información oficial, la por entonces cónyuge de Carrera, pese a ser civil, se atendió en el Hospital Policial en 2010, 2011 y 2012.

La respuesta de Carrera a la información brindada no se hizo esperar y el senador respondió vía Twitter: “El ministro Heber tiene una obsesión y no es la seguridad, es un senador opositor. Todas las autoridades y familiares se atendían en el Hospital Policial. No habilité a nadie. No tenía potestades para ello. Fiscalía laudará”.

Por su parte, El Observador informó en base a fuentes del Frente Amplio que durante la gestión del exministro Eduardo Bonomi hubo una decisión política que estableció mediante diversas resoluciones que autoridades y familiares del Ministerio del Interior se atendieran en el Hospital Policial.

Carrera, que asumió su cargo como senador en 2017, ha estado las últimas semanas en el centro de la polémica luego de un informe del programa Santo y Seña que denunció irregularidades en la habilitación para que Víctor Hernández reciba atención médica en el Hospital Policial, luego de que el joven recibiera un disparo que presuntamente vino de una fiesta en la casa de un policía en el balneario La Paloma.

También se acusa a Carrera de facilitarle tickets de alimentación por $ 20.000 a Hernández durante los tres años que duró su recuperación.

