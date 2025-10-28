Exministro Mattos en “recta final” para presidir organismo internacional de agricultura

Política

El exministro de Ganadería, Fernando Mattos, es uno de los tres candidatos finales para presidir el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La elección del nuevo director general entró en su recta final tras varios meses de campaña en busca de los 18 votos requeridos para ganar.

Los otros dos postulados son el agrónomo Muhammad Ibrahim, de Guyana, y Laura Suazo, actual secretaria de Agricultura de Honduras. Quien resulte electo será el sucesor del argentino Manuel Otero, quien dirigió el organismo tras dos períodos de cuatro años cada uno.

La designación se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en Brasilia, donde los ministros de Agricultura de América se reunirán en la Conferencia Ministerial de Agricultura 2025.

Según consigna EFE, el exministro uruguayo —que fue propuesto para este cargo por autoridades del actual gobierno— cuenta con el apoyo de países como Brasil y Chile, además del de Uruguay.

Suazo, la primera mujer en dirigir la Secretaría de Agricultura de Honduras, cuenta por ahora con el apoyo de su país.

Ibrahim, por su parte, cuenta con el apoyo de la Comunidad del Caribe (Caricom), integrada por quince países, además de otras naciones como Paraguay, México, República Dominicana y Perú. Quien fue director de Cooperación Técnica del IICA y exdirector general del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), también podría tener el respaldo de Estados Unidos, según fuentes consultadas por la agencia española.

En setiembre, Barbados (que forma parte de la Caricom) pidió al resto de los países de América apoyar la candidatura de Ibrahim y abogó por el trabajo conjunto en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el comercio, la generación de empleos y el desarrollo.

El nuevo director general del IICA será elegido para un periodo de cuatro años con posibilidad de reelección y por los ministros de 34 países del continente, en el marco de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025 que se llevará a cabo del 3 al 5 de ese mes en Brasilia.

Además de los ministros y altos funcionarios de los sectores de la Agricultura de los 34 estados miembros del IICA, en la Conferencia participarán oradores invitados especiales como el Enviado Especial para el sector agropecuario a la COP 30 y exministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodrigues; y el científico Rattan Lal, considerado la mayor autoridad mundial en ciencias del suelo.

En la conferencia habrá foros de discusión técnica entre los ministros y el resto de las delegaciones de los países, que contarán también con la participación de representantes de empresas y organizaciones del sector privado.

