Exjerarca del FA sobre vivienda promovida: “Era una política habitacional, no de empleo”

La exdirectora nacional de Vivienda y actual diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Etcheverry, se refirió este lunes a la Ley 18.795 de Vivienda de Interés Social, luego de cuestionar los cambios realizados en la norma por el actual gobierno.

Tras la información divulgada por Montevideo Portal a partir de un análisis de mercado realizado por Infocasas, que señala que el 83% de los apartamentos comprados bajo régimen de vivienda promovida son para inversión, dirigentes del Frente Amplio (FA), incluida la legisladora, cuestionaron la política pública de exoneración fiscal para la construcción de viviendas.

“Convirtieron una política sociohabitacional (vía renuncia fiscal) en instrumento para la especulación inmobiliaria. La evidencia indicaba que la ley requería modificaciones, pero en el sentido contrario a las realizadas por este gobierno. Todo al revés. Hay que cambiarla”, manifestó Etcheverry en primer término.

También el exintendente de Montevideo Christian Di Candia se refirió al tema, y señaló que la “ley pensada para facilitar el acceso [a la vivienda] fracasó”.

“Una ley pensada para facilitar el acceso que fracasó: devoró recursos del Estado, el mercado mantuvo los precios casi intactos y caros, está repleto de pequeñas cajas de yeso vacías, inflamos la burbuja inmobiliaria y adivinen: tienen más propiedades los que siempre tuvieron. Está bien: la ley promovió el empleo y la inversión especulativa. Pero es eso. Para ser de acceso a la vivienda hay que transformarla de forma radical”, escribió Di Candia sobre la norma de 2011, que tuvo un cambio de reglamentación en 2020, durante el actual gobierno.

Este martes, Etcheverry, una de las referentes del MPP en temas de vivienda, volvió a referirse al tema y reflexionó: “Esta ley tenía como objetivo principal dar solución de vivienda a sectores de ingresos medios y medios bajos históricamente postergados. Hoy, y antes también, la evidencia demuestra que su objetivo no se cumplió cabalmente y que necesita ajustes. Fue innovador complementarse con capitales privados y concentrar más fondos a programas solo públicos. También considerar la dimensión urbana-territorial, incentivar la inversión en barrios con buenos servicios, pero lejos de la costa y en el interior del país”.

En esta línea, la diputada reconoció que “la creación de empleo y la formalización en la construcción eran efectos deseados y positivos”.

Sin embargo, recordó: “Pero era una política sociohabitacional en primera instancia, no de empleo. El déficit habitacional requiere políticas que lo prioricen y que no lo subordinen a otros beneficios. Si el Estado exonera tributos a la oferta, ¿por qué no puede hacer lo mismo con la demanda? El BHU [Banco Hipotecario del Uruguay] es un instrumento especializado en vivienda, pongámoslo al servicio de los uruguayos y que no sea un banco más. Con una demanda robusta y acceso al crédito, la oferta se ajusta sola. Pero antes es necesario retirar las modificaciones realizadas en 2020, donde se permiten monoambientes, liberan precios, admiten proyectos en zonas ganadoras de la ciudad. Medidas que alientan la especulación inmobiliaria y no cumplen ninguno de los objetivos. Tenemos la evidencia”.

LEY DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

No se trata de defender o atacar una ley o una política por banderas partidarias. ¿Si es una ley creada en mi partido la voy a defender fanáticamente y si es de otro partido la voy a atacar ciegamente? No. Intentemos ser mejores que eso. Va hilo: — Lucia Etcheverry (@LuciaEtchever11) February 12, 2024

