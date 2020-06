Exjerarca de la Junta de Drogas criticó los dichos de Bartol sobre sustancias y adicciones

Política

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, se refirió en una entrevista publicada este jueves por Montevideo Portal al "problema de las adicciones". "Tenemos que generar un centro de adicciones más grande, para atender toda esta problemática en gente en situación de calle", dijo en una primera instancia y luego agregó que intentará una política de "consumo cero" de sustancias psicoactivas.

Consultado acerca de cómo ir hacia el "consumo cero" de drogas, Bartol dijo: "Hay como dos grandes líneas para atacar el tema de las adicciones. Una va por la reducción de daños, espaciar el consumo, dejarlo para el fin de semana y dejarlo solo para fines recreativos y parar la adicción. Y el otro es intentar que tengan una depuración, en estos centros donde están ahora, con más de un mes de abstinencia, que esa abstinencia se pueda prolongar en el tiempo, y grupos de acompañamiento de referencia".

"El problema de la droga es el del aislamiento, el sentirse solo, el sentirse vacío interiormente... Cuando te empezás a aislar, a ver el futuro negro y no le encontrás un sentido a la vida", agregó el ministro.

Montevideo Portal consultó al que hasta hace poco fue el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera, quien dijo no estar de acuerdo con el pensamiento de Bartol, lo que entiende como "100 %" reduccionista acerca del consumo de drogas.

"Del universo de consumo de drogas, un 10 % de los consumidores desarrollan un trastorno vinculado al consumo y la dependencia, lo que se conoce como adicción. Ese tipo de consumo de adicciones es de aproximadamente uno de cada 10 consumidores", resaltó.

En este sentido, señaló que "el marco de referencia" del ministro "no contempla el fenómeno de consumo del otro 90 %, incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas". A su vez, Olivera planteó que esta postura es contraria a la de otros jerarcas del actual gobierno, que plantean eliminar la política de nulo consumo de alcohol para manejar vehículos motorizados. "Se ve que para los conductores el cero consumo no corre", ironizó.

Ahora bien, sobre las adicciones, Olivera planteó que "si nos referimos a la población que tiene problemas graves con el consumo, vamos a encontrar usuarios de pasta base, y esta sí es una droga que lleva al aislamiento".

"La última investigación (oficial) sobre el consumo de pasta base habla de que la mayoría de esos consumidores la consumen solos. Podría verse como una droga que lleva a cierto aislamiento", dijo y agregó que este consumo "podría estar vinculado a la ruptura de los lazos familiares", entre otros aspectos.

"En ese caso podría aplicar, pero también en calle tenemos un altísimo grado de consumo de alcohol, y de hecho en las personas mayores de edad, las que tienen un promedio de edad de 50 años, predomina el alcoholismo más que la adicción a la pasta base", apuntó.

Olivera reconoció que factores como "la depresión, la ansiedad, la falta de expectativas o la falta de autoestima pueden conducir, cuando se agravan, a que las personas busquen el alivio en una sustancia psicoactiva", pero ver el tema solo por este lado "es una visión que suena restrictiva".

"De hecho hay otras sustancias que claramente se identifican con la socialización. El consumo de pastillas en fiestas es un ejemplo. Esa explicación del aislamiento no aplicaría para el fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas sintéticas como el éxtasis", explicó y añadió: "Pasa lo mismo con la marihuana, que es una sustancia de consumo social. Es muy frecuente en el uso de marihuana el consumo en grupos".

"Lo que no hay que hacer es construir una mitología aterrorizante del consumo de drogas. Ese tipo de retórica contribuye a una mayor estigmatización de los usuarios de drogas", consideró.

No obstante, Olivera dijo que no hay que tomar las declaraciones de Bartol como ejemplo de la política de drogas (y todo lo que rodea el tema) de este nuevo gobierno, ya que ello compete a la JND. "La JND aún no se ha reunido", denunció.

