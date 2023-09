Exfuncionario municipal de Florida hace huelga y se encadenó frente a la intendencia

Locales

Un exfuncionario de la Intendencia de Florida se encadenó este miércoles en la puerta de la comuna como forma de protesta por la no renovación de su contrato luego de que denunciara una serie de irregularidades en la Unidad de Planificación durante la construcción en una casa comunal, según informó CW 33 Florida y confirmó Montevideo Portal.

A través de las redes sociales y en mensajes de WhatsApp, Álvaro Dárdano, el exfuncionario encadenado, denunció que los jerarcas de la repartición anteriormente mencionada se llevaban materiales de esa construcción en su auto particular. Dichos comentarios hicieron que se iniciaran indagatorias en tres niveles: a nivel del sistema judicial, en la Junta Departamental y a la interna de la intendencia.

El intendente de Florida, Guillermo López, dijo al medio anteriormente mencionado que si de la investigación interna de la comuna surgen irregularidades y estas se detectan de manera formal y con la evidencia y seguridad requerida, la administración “va a obrar en consecuencia”. Sin embargo, Dárdano tenía contrato con la comuna hasta este martes y anunció que si no se le renovaba iba a comenzar una huelga porque entendía que su no renovación era una “penalización” por lo denunciado ya que contaba con buenas referencias de trabajo.

Adrian Dárdano hablo en Exitorama explicando porqué se encadenó frente a la Intendencia. pic.twitter.com/7PSXBEubOM — C.W.33 RADIO FLORIDA (@exitorama) September 20, 2023

Este martes el intendente dijo que el grueso de la tarea de Dárdano ya finalizó y es ese el motivo por el cual no se le renovó el contrato, pero detalló que no se trata de una “penalización”.

“No hay ninguna represalia por la penalización respecto a determinados comentarios. Lo que la administración ha hecho no es denuncia contra nadie, sino que frente a estos comentarios publicados en redes sociales o enviados vía mensaje de WhatsApp a algunos de los jerarcas, hemos dado trámite para ver si de ahí surgen elementos. No es una denuncia ni contra este funcionario, ni una penalización en la no renovación del contrato. No, no se está penalizando a nadie ni mucho menos.”, expresó.

Donde sí hubo consecuencias fue en la Unidad de Planificación dado que su director fue apartado de su cargo y ubicado en otra función mientras se realiza la investigación interna. Esa decisión, contó López, es porque es un funcionario municipal y debe tener alguna tarea mientras se indaga. “Mientras sean funcionarios y tengan una relación contractual con el gobierno departamental tiene que cumplir su tarea y en eso están”, explicó.

“Ese cargo ya no la tiene este funcionario, el director general del área que corresponde se está haciendo cargo, sobre todo de los temas administrativos, más allá de que la tarea cotidiana también la está siguiendo la propia dirección general que le corresponde esta área en cuestión. El director general de Administración, Álvaro Rivas, es el que está ahora con la responsabilidad, además de la dirección general, de hacer foco en esta área”, informó.