Exedil blanco de Salto fue condenado tras intentar ingresar 6.817 huevos de contrabando

Judiciales

Lucas Trindade, exedil y presidente de la juventud del Partido Nacional de Salto, fue condenado en las últimas horas tras haber sido detenido en la frontera con miles de huevos de gallina de origen brasileño provenientes del contrabando.

En el marco de un operativo en el departamento del litoral, la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía incautaron un total de 6.817 unidades que estaban en varios cajones agrupados en la parte trasera de la camioneta en la que pretendía cruzar de nuevo hacia Uruguay.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a Montevideo Portal que el hombre fue condenado a la pena de 12 meses de prisión, que fueron sustituidos por un régimen de libertad a prueba, por “reiterados delitos de receptación agravados”.

Trindade lideraba un negocio de empaquetamiento y distribución al por mayor y menor de huevos llamado Avícola del Norte. Dicho emprendimiento obtuvo el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo con un financiamiento de $ 120.000 en el año 2021.

Fue electo edil por el Partido Nacional en el anterior período y renunció a la Junta Departamental el pasado 10 de julio porque había sido elegido por la administración entrante de la Intendencia de Salto para ocupar el cargo de secretario de Juventud.

Sin embargo, según consignó el medio local La Prensa, su nombre fue descartado tras haber protagonizado un episodio de desacato al negarse a hacer una espirometría. Finalmente, el puesto fue tomado por la dirigente Lucía Molinari.