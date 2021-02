Exdirectora de Turismo en Rocha respondió a Monzeglio por dichos sobre gestión anterior

Locales

No te la remo

El viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, visitó el departamento de Rocha para dialogar con autoridades y empresarios sobre el desarrollo de la temporada estival y la afectación de la industria a causa de la pandemia del coronavirus.

Según informa Rochaaldía, Monzeglio destacó que recibió diversos planteamientos de "gente que quiere salir de esta situación" y que "este gobierno quiere sacarlos adelante".

Además, considera que este período "va a pasar muy rápido", y que, en comparación a la situación del mundo, "todavía en Uruguay podemos decir que estamos dentro de una cierta tolerancia y normalidad".

Calificó a Rocha como el departamento, que "es la joya escondida del Uruguay, es como una gema que nosotros estamos tratando de darle mucho valor, con lugares que son hermosísimos".

Según el jerarca de turismo, "los estímulos que generó el gobierno nacional solucionaron problemas que se arrastran desde hace 20 años en Rocha".

La exdirectora de Turismo de Rocha y edila departamental por el Frente Amplio en ese departamento, Ana Caram, se refirió a la reunión que mantuvo con el viceministro de Turismo junto a operadores turísticos, directivos de la Corporación Rochense de Turismo, del Centro de Hoteles y Centro Comercial de Rocha.

En una carta, a la que accedió Rochaaldía, Caram dijo que en un momento se dio una charla donde algunos operadores preguntaron por medidas que ayuden al sector turístico.

"El subsecretario comenzó a realizar comparaciones con las medidas que tenían antes de la pandemia y las que tenían ahora, preguntó reiteradamente si conocían las medidas y que se las nombraran y que compararan, y los operadores tímidamente mencionaban hasta que le solicité las contara", dijo Caram.

"Inmediatamente habló del seguro del desempleo e hizo referencia a que era algo distinto al gobierno anterior, mi intervención inmediata con total respeto fue que era imposible comparar que jamás tuvimos una situación similar", añadió.

Caram sostuvo que Monzeglio la acusó de hacer política y que le dijo que la administración anterior en Rocha "no había hecho lo que tenía que hacer". También sostuvo que el viceministro hizo "constantes referencias al gobierno anterior en forma denigrante".

"Me sentí indignada ante una respuesta tan agresiva y fuera de lugar del subsecretario. Yo estaba allí en mi calidad de edil, electa en las pasadas elecciones, solo hice referencia a que era una situación que no tenía precedentes y no se podía comparar", señaló Ana Caram.

"Señor subsecretario lo único que intente conocer es saber cuáles serán las políticas turísticas que tienen planificadas, no se compare más, demuestre en hechos. Y sinceramente no considero que las medidas adoptadas se compadezcan con la gravedad de la devastación que sufre el sector turístico", agregó en la misiva.