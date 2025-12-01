Exdirector del Parque Villa Dolores sancionado luego de que niños terminaran intoxicados

Locales

La Intendencia de Montevideo (IM) resolvió sancionar con ocho días sin goce de sueldo al exdirector del Parque Villa Dolores, Gabriel Weiss, luego de que se concluyera que dos niños se intoxicaron con agua de uno de los juegos.

La investigación administrativa comenzó porque los menores, quienes se habían mojado con agua del lugar, presentaron síntomas como vómitos, fiebre y descompostura.

Si bien el exjerarca había presentado un recurso de reposición, la comuna no dio lugar y confirmó la sanción, según el documento del que informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal.

En la denuncia que hicieron las madre de los niños describieron que el agua tenía como “olor a caño, muy feo”.

La IM entiende que Weiss era responsable del parque y debía asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones como el mantenimiento y control de aspectos que son partes de los espacios del parque.

Weiss, por su parte, había argumentado que el control requería cierta información técnica que a él nunca le había llegado.

