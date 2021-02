Exdirector del Observatorio de Criminalidad habló de "manipulación de datos" de delitos

Política

Según los datos del Ministerio del Interior sobre delitos registrados en los últimos once meses, divulgados este fin de semana, los homicidios bajaron 20,86% con respecto al mismo período de 2019/2020, mientras que las rapiñas bajaron 12,03% y las denuncias por violencia doméstica 5,89%.

En cuanto al abigeato, delito que se mantenía al alza durante los primeros meses de gestión de la nueva administración, entre el 1° de marzo de 2020 y el 31 de enero de 2021 se verifica una variación a la baja de 4,09%.

Estos números fueron criticados por el exdirector del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, el sociólogo Rafael Paternain (integrante de Casa Grande, del Frente Amplio), que considera que hay manipulación de los datos.

"Según datos que publicó hace unos meses el Ministerio del Interior, en enero de 2020 hubo 35 homicidios. Hoy informan que fueron 38, con lo cual el descenso enero/20-enero/21 no fue del 14% sino del 21%. El grado de inconsistencia y manipulación de datos es grave", afirmó el sociólogo.

Quien le respondió fue el actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. "Solamente a alguien que le de placer que al país le vaya mal, se le puede aceptar un análisis de este tipo. Los datos los hace el mismo equipo profesional que le hacia los datos a su gobierno. Su razonamiento solamente demuestra negación y desesperación", escribió en Twitter.

"No tengo ese placer", replicó Paternain. "Para eso están ustedes en el gobierno. Los datos de denuncias no los produce el Observatorio, si no toda la institución. Cualquier cambio mínimo los afecta. Comparaciones forzadas, sin lecturas técnicas", dijo.

Con respecto a las modificaciones de los datos a los que alude Paternain, Santiago González dijo a la diaria que estas variaciones pueden deberse a posibles cambios posteriores a la publicación de los informes en la tipificación de los casos. "Por ejemplo, una muerte dudosa a los tres meses se puede tipificar como homicidio, o un homicidio termina siendo otro tipo de muerte y se lo pone en otra categoría", dijo el jerarca, que resaltó la independencia de quienes se encargan de las cifras.

Un informe de Insight Crime (organización dedicada al análisis de datos de criminalidad) publicado hace una semana, reportó un descenso de homicidios general en Latinoamérica, aunque aclaró que "es demasiado temprano aún para decir con algún grado de certeza cuánto impactó la pandemia en los niveles de violencia". El reporte sí establece una baja significativa en algunos de los países más violentos, como Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El ministro Jorge Larrañaga ha asegurado en más de una ocasión que en Uruguay la pandemia no tuvo incidencia en la baja de delitos y que los delincuentes "no hacen cuarentena".

Este fin de semana, González dijo que Larrañaga "demostró en 11 meses que se podía, que se puede, vivir en un país seguro. No hay magia, hay trabajo de una policía que día a día sale a cambiar la realidad en todo el país".