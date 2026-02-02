Exdirector de MIEM relató “discrepancias” y “trabas” por sus acuerdos con alcaldes blancos

Política

El exdirector de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria (MIEM), Luis Inzaurralde, que presentó su renuncia a la cartera, señaló que su salida se debió a diferencias que tuvo con la ministra Fernanda Cardona y parte de su equipo de asesores.

Inzaurralde dijo que se retiró “triste” y que enfrentó “presiones”. “No se me permitió realizar lo que yo tenía, que es un compromiso con el interior de nuestro país”, dijo en entrevista con Informativo Carve.

“A mí no me puso la ministra. A ella le pusieron un cargo de confianza. Ahí empezaron las dificultades”, relató tras señalar que accedió al cargo tras militar en el MPP con Cecilia Cairo. “Yo no fui elegido por ella. Es más, no nos conocíamos”, dijo después sobre la designación.

Según sostuvo, se lo llamó varias veces para que en sus salidas al interior incluyera a diputados, senadores y otros representantes del Frente Amplio. “Eso ya me había molestado”, sostuvo.

En la entrevista además relató diferencias puntuales producto de acuerdos que buscó concretar con alcaldes blancos.

“En Pan de Azúcar hacía 14 años que el centro comercial había cerrado sus puertas, en una población que está en crecimiento. Y los comerciantes, empresarios o emprendedores no tenían dónde dirigirse para recibir políticas de Estado, línea de crédito o capacitación. Allí hice una movida y junté más de 120 comercios. Ahí ya empezaron las discrepancias porque yo estaba trabajando con el alcalde Montero, que era del Partido Nacional. Ya empezaron las trabas, [pero] lo logré formar”, dijo Inzaurralde este lunes en diálogo con Informativo Carve.

Según dijo, luego se dirigió a Piriápolis con el objetivo de instalar allí una oficina para la cámara de artesanos. De acuerdo con su relato, se reunió con el alcalde blanco René Graña, con quien acordó el uso en comodato de un espacio de oficinas, pero esto quedó sin efecto por decisión de la ministra.

“Me lo baja sin decirme nada. Le digo: '¿Por qué me lo bajó?' y me dice que averiguó con los artesanos de Piriápolis y no quieren ir ahí. Me vengo para Piriápolis, hablo con Graña y me dice que eso no es cierto”, señaló.

“Todo eso desencadenó en que se levantara la voz. Yo me enojé mucho en esa reunión y ella empezó a pedir a la secretaria que retirara mi teléfono y yo no quería darle el teléfono. Primero, que lo tenía apagado. Y segundo, me parecía una cosa totalmente ilógica”, señaló después y sostuvo que debió tomar licencia por enfermedad.

“Ahí exploté, terminé enfermo. Nunca había estado certificado por nada. Entré en un estado depresivo, me sentía angustiado, que le había fracasado a mi pueblo”, añadió.

