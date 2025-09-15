Política

Exdirector de Inisa que tuvo diferencias con Saavedra va en pase en comisión a Presidencia

Montevideo Portal

La Presidencia de la República recibió en pase en comisión desde el Ministerio del Interior a Eugenio Acosta, exdirector del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que renunció a su cargo en agosto por diferencias con el presidente del organismo, Jaime Saavedra.

Según la resolución publicada en el sitio web del gobierno, firmada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, Acosta se desempeñará en un cargo no especificado, pero en la órbita de “la Unidad Ejecutora 001 ‘Presidencia de la República y Unidades Dependientes’, Programa 481 ‘Política de Gobierno’ del Inciso 02 ‘Presidencia de la República’”.

Acosta cobró notoriedad pública cuando se supo que Saavedra intentó renunciar a su cargo en junio de este año por la situación interna del organismo. El detonante fue una resolución del directorio para promover encargaturas de particular confianza, que fueron aprobadas entre Acosta y Ángel Fachinetti, director por el Partido Colorado.

Si bien finalmente desistió de renunciar, Saavedra llegó a plantear en Torre Ejecutiva al presidente de la República, Yamandú Orsi, que en esas condiciones no seguiría en el directorio.

En el lugar de Acosta asumió Daniel Radío, exdirector de la Junta Nacional de Drogas e integrante del Partido Independiente. Al principio del actual gobierno, había sido designado para asumir el cargo de director del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca), pero luego desistió. En ese momento, consideró que su nuevo puesto no implicaría mucha incidencia sobre la política de drogas, como sí la tuvo en la Junta Nacional de Drogas.

