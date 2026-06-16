Exdirectiva antirracista fue acusada de desviar millones de su ONG para amante neonazi

Una exdirectiva de la organización estadounidense Southern Poverty Law Center (SPLC), dedicada al monitoreo de grupos extremistas y de odio, fue acusada de desviar fondos de la institución hacia un informante infiltrado en una organización neonazi con quien mantenía una relación sentimental.

La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de una causa más amplia contra la SPLC. Según informó The New York Post, los fiscales identifican a la exjerarca como Heidi Beirich, quien dirigió el Proyecto de Inteligencia de la organización entre 2012 y 2019.

De acuerdo con el expediente, el informante conocido como "F-9" estaba infiltrado en la National Alliance, un grupo supremacista blanco fundado en 1974 que llegó a ser una de las principales organizaciones neonazis de Estados Unidos. Los investigadores sostienen que Beirich mantenía una relación con el hombre y que ambos compartían vivienda y cuentas bancarias.

La acusación señala que entre 2015 y 2021 unos US$ 140.000 provenientes de donaciones a la SPLC terminaron depositados en cuentas compartidas por la pareja. Además, afirma que el informante recibió en total US$ 1,2 millones de la organización a lo largo de dos décadas.

Los fiscales sostienen que, mientras cobraba esos fondos, el hombre continuó participando en actividades de la National Alliance e incluso colaboró con la recaudación de dinero para esa organización. Según la acusación, parte de los recursos obtenidos por la SPLC para combatir grupos extremistas terminaron beneficiando a personas vinculadas a esos mismos movimientos.

La investigación también incluye denuncias de fraude bancario, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero contra la SPLC. Las autoridades estadounidenses afirman que la organización destinó más de US$ 4 millones a informantes relacionados con grupos de odio mientras utilizaba la actividad de esas organizaciones para respaldar campañas de recaudación entre sus donantes.

Ni Beirich ni la SPLC habían respondido públicamente a las acusaciones al momento de la publicación de la información. La identidad del informante señalado como "F-9" tampoco fue divulgada por las autoridades.