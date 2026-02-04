Exdiputado denunciado por violencia: blancos esperarán que se pronuncie la Justicia

Política

El exdiputado y actual dirigente del Partido Nacional Javier Radiccioni fue detenido en la noche de este martes luego de haber recibido en las últimas horas una denuncia penal por violencia doméstica hacia su expareja.

Según consta en el parte policial, la víctima, quien es fiscal de Flagrancia de 10° Turno, relató que Radiccioni le lanzó un vaso de vidrio en la cara durante una discusión por el hijo que ambos comparten, de nueve meses de edad. Esa agresión le habría causado cortes y sangrado en uno de sus labios.

La denuncia, que fue presentada por un familiar de la mujer, señala que hoy en día ambos se encuentran distanciados y no mantienen ningún tipo de vínculo. El exlegislador fue detenido y se espera que sea conducido a la Fiscalía en las próximas horas.

Fuentes del Directorio del Partido Nacional dijeron a Montevideo Portal que se está analizando la situación y se esperará a que haya un pronunciamiento de la Justicia para definir acciones con respecto a la situación del dirigente en la orgánica del partido.

Radiccioni fue diputado en la legislatura anterior (2020-2025) por el departamento de Canelones y es el líder de la Lista 2050. En las elecciones nacionales de octubre de 2024, obtuvo 7.367 votos y no pudo renovar su banca en la Cámara baja.

