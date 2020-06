Exdiputado de Rivera presentó denuncia penal contra conductores de La mesa de los galanes

Locales

Con el portuñol no te metas

El abogado y exdiputado del Partido Nacional por el departamento de Rivera Fernando Araujo presentó una denuncia penal contra los conductores del programa La mesa de los galanes de la emisora Del Sol FM (Rafael Cotelo, Jorge Piñeyrua, Pablo Fabregat, Diego González, Camilo Fernández, Pablo Aguirrezabal y Gonzalo Eyharbide) tras la columna humorística realizada por uno de los comunicadores en los que habla sobre los riverenses.

La denuncia presentada en la Jefatura de Policía de Rivera a la que tuvo acceso Montevideo Portal cuenta también con la firma de los comerciantes de la zona Roberto Araujo y Holger Vildozola y el abogado Mariano Camacho.

En la denuncia se establece que el 22 de mayo en el mencionado programa se realizó un espacio "guionado previamente y compartido por sus conductores donde se analiza la situación sanitaria de Rivera (como consecuencia de la epidemia del Covid-19) con una serie de manifestaciones que no solamente son discriminatorias para las personas nacidas en el departamento, sino que constituyen apología de delitos, el genocidio de la raza charrúa; del homicidio; del narcotráfico; entre otros, que ameritan la sanción penal".

El Cuplé al departamento de Rivera, como se llama ese espacio liderado por Rafael Cotelo pero que cuenta con las "risas" y un "clima de jolgorio" de los demás comunicadores, "despacha una grotesca agresión a los riverenses, discriminando por el lugar de nacimiento, su modo de hablar, el color de su piel, una presunta discapacidad de la mayoría, su religión y presuntos hábitos sexuales indecorosos", señala la denuncia.

El cuplé: La xenofobia la "volvemo" a combatir/ está pasando algo terrible en la frontera/ el "covichino" se empezó a descontrolar/ y ahora la gente está malaza con Rivera/ el que mató todos los indios una vez/ por el bien de nuestra patria, fue Rivera/ yo me imagino que nos van a entender, si le pagamos hoy con la misma moneda/ lo mejor lo que podíamos hacer/ porque matarlos la verdad que queda feo/ es aceptar que nos los podemos criar/ y declararlos territorio brasilero/ Y salta, quedátelo Brasil, no te hagas más el gil si siempre fueron tuyo/ al riverense le decis China Zorrilla/ y se imagina una asiática putilla/ hacete cargo vos, nosotros no alcanzo; te pido Bolsonaro, el riverense en promedio es retardado/ te lleva un "tuper" si le decís hisopado

Según los denunciantes, el "único objetivo" de estas líneas es "agredir y burlarse de todas las personas que viven en Rivera y aumentar el dolor de lo que está ocurriendo, con el odio y el desprecio del resto de la población del país", y agregan que se violan los artículos 148 del código Penal (apología del delito), el artículo 149 bis (incitación al odio o violencia).

Más adelante, el guión dice lo siguiente:

Para bagayos ya tenemos en el Chuy/ y además que nos queda mucho más cerca /Tenemos todo lo que podemos soñar/ changos y "travas", marca y trucha y la merca/ No tienen termas ni las playas de Brasil/ tiene pastores y "garchan" entre hermanos"/ no saben leer, son más oscuros y hablan raro/ más que uruguayos se parecen africanos.

Según los denunciantes, nuevamente hay apología del delito de contrabando, falsificación de marcas, narcotráfico, prostitución. "Además de la discriminación y exponernos al odio y desprecio público al participar en rituales sexuales sancionados por la ley y la moral", señalan.