Exdiplomática designada por Trump se lanza a la carrera presidencial en Estados Unidos

Nikki Haley anunció este martes su candidatura para las internas republicanas de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, y se convirtió en la primera aspirante destacada en desafiar a Donald Trump.

“Soy una candidata presidencial”, dijo la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU en un video dirigido a sus seguidores.

