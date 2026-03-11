Excursión fue detenida en su vuelta a Montevideo; tenía millonaria compra de contrabando

Montevideo Portal
Un operativo de la Dirección Nacional de Aduanas permitió incautar mercadería valuada en varios millones de pesos que era transportada en un ómnibus que había realizado una excursión de compras desde Montevideo hacia la ciudad fronteriza del Chuy.
El procedimiento fue resultado de tareas de inteligencia y vigilancia realizadas por funcionarios aduaneros. Tras identificar el vehículo cuando regresaba hacia Montevideo, los inspectores realizaron una revisión del ómnibus y detectaron una gran cantidad de productos ingresados en presunta infracción aduanera.
Entre la mercadería incautada había cigarrillos, café, bebidas alcohólicas, alimentos y productos de higiene, además de botellas de whisky, fernet y cerveza, entre otros artículos. El valor total de los productos fue estimado en unos $ 5 millones.
Según informó la Dirección Nacional de Aduanas mediante un comunicado, como parte del procedimiento, además de la mercadería, también fue incautado el ómnibus con matrícula uruguaya utilizado para transportar los productos. El caso pasó a la órbita de la Justicia.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]