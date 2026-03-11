Policiales

Excursión fue detenida en su vuelta a Montevideo; tenía millonaria compra de contrabando

Montevideo Portal

Un operativo de la Dirección Nacional de Aduanas permitió incautar mercadería valuada en varios millones de pesos que era transportada en un ómnibus que había realizado una excursión de compras desde Montevideo hacia la ciudad fronteriza del Chuy.

El procedimiento fue resultado de tareas de inteligencia y vigilancia realizadas por funcionarios aduaneros. Tras identificar el vehículo cuando regresaba hacia Montevideo, los inspectores realizaron una revisión del ómnibus y detectaron una gran cantidad de productos ingresados en presunta infracción aduanera.

Entre la mercadería incautada había cigarrillos, café, bebidas alcohólicas, alimentos y productos de higiene, además de botellas de whisky, fernet y cerveza, entre otros artículos. El valor total de los productos fue estimado en unos $ 5 millones.

Según informó la Dirección Nacional de Aduanas mediante un comunicado, como parte del procedimiento, además de la mercadería, también fue incautado el ómnibus con matrícula uruguaya utilizado para transportar los productos. El caso pasó a la órbita de la Justicia.

