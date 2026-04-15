Excandidato colorado a intendente de Salto anunció quiebre con la gestión de Albisu

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Marcelo Malaquina, el excandidato a intendente en Salto por la Coalición Republicana —perteneciente al Partido Colorado—, anunció una separación del gobierno departamental del blanco Carlos Albisu debido a un quiebre en el “marco de confianza”.

“Luego de ocho meses de gestión departamental, entendemos que no se han consolidado las condiciones políticas necesarias para sostener ese marco de confianza”, manifestó en redes sociales el salteño.

Según escribió, dichos principios “no se han visto reflejados” en el funcionamiento del gobierno departamental. “Se han dado situaciones individuales de participación en el gobierno que no responden a una definición colectiva ni a una estrategia de nuestro sector, el cual tampoco ha contado con ámbitos reales de participación en la toma de decisiones, ni ha sido tenido en cuenta en la construcción política de la gestión”, sostuvo.

“Por tal motivo, hemos resuelto actuar con independencia política respecto al actual gobierno departamental”, sentenció Malaquina, al tiempo que agregó que comenzó “un proceso de construcción” de un espacio político “abierto a todos quienes crean en una forma distinta de hacer política, basada en el diálogo, la responsabilidad y el cumplimiento de la palabra”.

El excandidato criticó que la ciudadanía votó un cambio en la forma de gobernar, pero hoy se vuelven a ver a “los mismos actores que han sido protagonistas de los últimos 15 años”. Esto “refuerza la necesidad de construir una alternativa coherente con ese mandato de renovación”, enfatizó.

“Esta decisión no responde a diferencias personales ni a posiciones coyunturales. Responde a una convicción institucional: la credibilidad de la coalición depende de cómo se la gestiona”, expresó Malaquina. De esta manera, señaló que continúa “acompañando toda iniciativa que sea positiva” para el departamento, “actuando con autonomía, firmeza y responsabilidad”.

“Las coaliciones no se sostienen por conveniencia. Se sostienen por principios, reglas claras y voluntad política de cumplirlas”, finalizó el colorado.

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