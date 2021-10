Excanciller argentino: Lacalle “usa cierta rebeldía contra Argentina porque le da rédito”

Internacionales

El excanciller argentino Felipe Solá habló este jueves por primera vez desde su destitución del gobierno argentino el pasado 17 de septiembre, cuando el presidente Alberto Fernández definió varios cambios en su Gabinete, como consecuencia de la derrota electoral sufrida en las PASO.

Según reportara Infobae, Solá se enteró que dejaba de ser ministro de Relaciones Internacionales de Argentina por un llamado de su sucesor, Santiago Cafiero, que era el jefe de Gabinete de Ministros.

Entrevistado por CNN, Solá señaló que “a último momento se decidió que Cafiero no quedara afuera del Gabinete”. “Esa fue la razón que aparentemente motivó que me pidieran la renuncia”, dijo en declaraciones consignadas por La Nación.

“Un llamado del propio Cafiero me pareció que no era la forma apropiada (de avisarle su salida del cargo)”, expresó el excanciller.

Además, Solá dijo que no habló con Alberto Fernández. “Uno habla con el presidente cuando lo llama, no me llamó. Fue solo el famoso WhatsApp”, señaló. “Le pedía que no se anunciara la noticia así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el Gabinete nuevo era muy grande”, comentó y dijo que “la Cancillería funcionaba y funciona muy bien”

“Cafiero tiene inexperiencia en la política y en lo diplomático. Lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con la cercanía que tenga con el presidente”, aseveró en entrevista con la periodista Nuria Am.

Por otro lado, Solá habló sobre el relacionamiento de Argentina con Uruguay y Brasil. El excanciller señaló que “es muy difícil ponerse de acuerdo con un presidente (Jair Bolsonaro) que siempre recurre a ataques a la Argentina, absurdos. Atacó también a la familia de Alberto Fernández, es difícil”.

Además, opinó que “Uruguay tiene un presidente que usa cierta rebeldía contra Argentina como un elemento de política interna que le da rédito”, en referencia al presidente Luis Lacalle Pou. “Uruguay nos debe más cosas de las que les debemos nosotros”, aseguró Solá.