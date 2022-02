Exasesor de Bonomi: “Decir que no iba a funerales de policías caídos en servicio es falso”

Política

La muerte repentina de Eduardo Bonomi, quien fuera ministro durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio y luego senador, generó recuerdos desencontrados sobre su figura.

Carlos Pirez, jefe de prensa e integrante del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo Uruguay (Sifpom), destacó aspectos positivos de la gestión de Bonomi como ministro del Interior pero lamentó “la falta total de empatía y falta de liderazgo que tenía”, que se manifestaba, por ejemplo, cuando Bonomi no se presentaba en “los velorios de los compañeros caídos en acto del servicio”. En diálogo con En Perspectiva de Radiomundo, el dirigente sindical manifestó que “eso fue justamente la diferencia con Larrañaga, que se fue ganando a todos los compañeros”.

Por estas palabras, Fernando Gil, quien fuera director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom) durante la gestión de Bonomi (2010-2020), asegura que “decir que no iba a funerales de policías caídos en servicio es falso”.

“Se están haciendo afirmaciones que no son ciertas, que son de una falsedad absoluta, sobre la actuación y el comportamiento que tuvo Bonomi respecto a funcionarios policiales caídos en actos de servicios. El ministro, estando en funciones, siempre asistió a despedir a los funcionarios caídos en actos de servicio”, dijo Gil a Montevideo Portal.

“Un caso muy notorio que recuerdo fue el abatimiento de Oseas Pintos en el Penal de Libertad a manos de un interno, que fue muy sentido. Lo acompañamos con el director general de entonces [de Secretaría del Ministerio del Interior], el actual senador Charles Carrera, y estuvimos presentes en el velatorio y después caminamos a pie, desde la sala velatoria hasta el cementerio de Rivera, como un kilómetro o dos, soportando insultos y apreciaciones totalmente fuera de lugar de la ciudadanía, sin ningún tipo de inconveniente, pero el ministro asistiendo, dando la cara, y acompañando hasta su última morada a un policía que había caído en acto directo de servicio”, recordó Gil sobre la jornada las honras fúnebres del 28 de abril de 2012. La cobertura de ese hecho de Montevideo Portal y otros medios confirma la versión de Gil, actual asesor de Carrera en el Senado.

“Como ese hubo otros casos en los que siempre el ministro acompañó junto con el director de la Policía y las más altas autoridades de jerarquía del ministerio. A lo que el ministro no asistía, a raíz de una recomendación y de una sugerencia de la propia dirección de la Policía Nacional, eran aquellos velorios de policías que caían en un servicio irregular”, recordó Gil.

En la misma línea, el exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, dijo a Montevideo Portal en noviembre del año pasado que “el ministro o quien estuviera ejerciendo el ministerio se presentó en todos los actos de fallecimiento del policía en acto directo de servicio”.

De todas maneras, ni Bonomi ni Layera asistían a velatorios de policías “que caían en un servicio irregular”. “La dirección de la Policía entendía en ese momento que la presencia del ministro podía configurar una legitimación a una actividad que era absolutamente irregular, que estaba fuera de la ley, cuando los funcionarios que estaban revistando esa actividad no estaban uniformados, por lo tanto, no tenían los implementos de seguridad adecuados, no tenían chalecos, no portaban el arma a la vista. Y estaban en una situación de absoluta indefensión”, planteó Gil.

“De hecho, han pasado muchos casos de esos en los que lamentablemente perdieron la vida, y el ministro en esos casos no podía ir porque no era un acto directo de servicio y era una situación irregular. Esos eran los que el ministro no convalidaba con su presencia, más allá de siempre acompañar con su sentimiento, porque dolían todas las muertes indudablemente”, destacó quien acompañó a Bonomi durante una década de forma diaria.

“Ya no está el ‘Bicho’ para defenderse, pero quedamos compañeros que vamos a seguir manteniendo en alto su memoria, a sabiendas del compromiso y la dedicación que puso siempre en el ejercicio de su ministerio”, concluyó Gil, a quien apodan "Perro".

