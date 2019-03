Ex titular de la Cámara de Industrias planteó que trabajadores acepten aumentos más bajos

Economía

El ex presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, planteó que los trabajadores del sector deberían aceptar aumentos salariales menores a los que les corresponderían en los Consejos de Salario para evitar despidos.

Corallo utilizó su cuenta de Twitter para plantear un ejemplo de "un trabajador de la industria con un sueldo razonable de 38.000 pesos".

"La empresa en que trabaja está con problemas y le ofrece un aumento del 6% en lugar del 8,8% que le tocaría", planteó y acotó que, en el ejemplo, "si no lo acepta va al seguro de paro y luego despido".

"Usted, jefe de familia, con hijos, ¿qué haría?", preguntó el empresario.

Tras recibir varias opiniones de otros usuarios de Twitter, Corallo continuó profundizando su ejemplo: "Más vale el 6 de algo que me genere más de 40 mil pesos y no el 8,8% que me puede hacer perder todos mis ingresos".

En ese sentido, consideró que "un sistema salarial de común acuerdo entre trabajadores y creadores del trabajo en base a resultados beneficiaría a ambas partes".

