Evalúan que en María Dolores haya menos tambos de lo previsto y Da Silva reaccionó

El Instituto Nacional de Colonización (INC) evalúa instalar en la estancia María Dolores menos tambos de los previstos inicialmente y, a su vez, abrir otras unidades productivas en dos campos próximos a la estancia adquirida de forma reciente por US$32 millones.

El presidente de Colonización, Alejandro Henry, señaló que “el proyecto madre sigue en pie”, con el campo de recría, el campo de forraje y las unidades lecheras, aunque “dentro de eso va a tener cierta movilidad”, según dijo este martes en Valor agregado (radio Carve).

Según explicó, el proyecto en María Dolores inició con el campo de forraje, abarcando 1.122 hectáreas entre maíz de primera y de segunda. “Esto está todo hecho y lo más importante es que lo llevaron adelante cinco gremiales”, sostuvo y explicó que se avanzó en esta primavera de modo de “ya poder entregar en el otoño siguiente” granos y forraje.

“En marzo y abril pretendemos adelantar el proceso para los nuevos tambos. Lo vamos a hacer en dos etapas: lo teníamos previsto para 2027 pero, si todo rueda bien, vamos a hacer en marzo o abril el llamado para seis u ocho unidades productivas iniciales, adelantando el proceso”, señaló después el presidente de Colonización en la entrevista.

“Estamos con muchas ganas de ver si podemos ir adelantando la entrega de algunas fracciones que ya están muy cantadas. Después, hay otras fracciones que están en sana competencia con el mismo banco de forraje. El banco de forraje tiene una demanda tan grande de productores —unos 380 y nosotros habíamos pensado en llegar a 180 o 250 productores—, que vemos que el potencial es mayor. Incluso, podríamos hacer maíz seco y llegar a zonas más lejanas. Pero son una cantidad de proyectos que se van sumando y que nos compiten de alguna manera dentro del proyecto original”, agregó.

El jerarca también dijo que puede haber posibilidades de tambos nuevos en una zona cercana a María Dolores. “Hay dos campos que hemos estado revisando y que podrían significar lugares de nuevos emprendimientos lecheros”, dijo.

Repreguntado en concreto sobre si esto pudiera implicar menos tambos de los previstos en María Dolores, Henry respondió: “Es una posibilidad concreta que está en análisis. No estoy diciendo que vayamos a hacer eso. Lo que sí digo es que nosotros no tenemos una cabeza dogmática. Somos pragmáticos. Si nosotros vemos que una cosa es mejor a lo que teníamos previsto, si estamos con respaldo técnico para cambiar de posición, lo vamos a hacer”, sostuvo.

Los dichos del presidente de Colonización generaron la reacción del senador blanco, Sebastián Da Silva, quien cuestiona la adquisición de María Dolores.

“Los llevamos a comisión, los interpelamos. Les advertimos todo. Que no podrían regar 1.000 hectáreas y menos instalar 16 tambos”, señaló el legislador en su cuenta de X.

“Compraron María Dolores por capricho, acá están los resultados. Camperos con plata del pueblo”, agregó.

