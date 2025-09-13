Policiales

Evacuaron en helicóptero a tripulante herido con arma blanca desde un buque: mirá el video

Montevideo Portal

Un tripulante del buque pesquero uruguayo Coral debió ser evacuado de urgencia en la madrugada de este sábado en la Paloma tras sufrir una herida de arma blanca en el abdomen.

Según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, la víctima fue identificada como Juan Manuel Cantori, quien realizaba su labor como ayudante de cocina de la embarcación. Los primeros auxilios fueron realizados por el capitán Martín Arribillalga. Posteriormente, se debió solicitar asistencia médica al Centro Coordinador de Rescate Marítimo (MRCC).

Rápidamente, el MRCC dispuso el apoyo de la embarcación y coordinó la evacuación aérea hacia la zona de Piedra del Chileno, ubicada en Maldonado, donde también se movilizó personal de seguridad y una ambulancia para el traslado del herido.

La aeronave despegó a las 06:00 y arribó al lugar cerca de las 07:55, donde realizó el traspaso del lesionado a la ambulancia, la cual lo trasladó al Sanatorio Mautone.

Posteriormente, el patrón de tierra del buque anunció que la embarcación se dirigió a la Bahía de Maldonado para embarcar a dos tripulantes y presentar la denuncia contra el presunto agresor.

La fiscal de 2ª turno de La Paloma, Beatriz Mesías, dispuso labrar acta de interrogatorio a los involucrados y testigos, y que las lesiones de la víctima sean periciadas por médico forense, comunicó la Armada.

Tiempo después, Pérez actualizó que el hombre está “está en una situación estable y fuera de peligro”.

A su vez, indicó que el sospechoso quedará a disposición de la fiscal para continuar con la investigación una vez que terminen las indagatorias por parte de la Prefectura de Maldonado.

