Eutanasia legal: Lustemberg afirma que “hay personas que están pensando” en usarla

Política

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció que este lunes 20 de abril firmará el protocolo que adjunta al decreto reglamentario de la “ley de eutanasia”, que fue reglamentada con el aval del presidente de la República, Yamandú Orsi.

En rueda de prensa consignada por Subrayado, la jerarca dijo que el Ministerio de Salud Pública anunciará, con “la rigurosidad que requiere este tema”, los detalles del protocolo que acompaña al decreto reglamentario.

Lustemberg dijo que desde la cartera consideran que “hay algunas personas que ya están pensando en hacer uso de este derecho”. La ministra explicó que las consultas para ampararse en la Ley de Muerte Digna comienzan a través de los prestadores de salud —públicos y privados—; está previsto que las instituciones realicen “uso de la objeción de conciencia”.

La ministra insistió en que está ley atravesó “un proceso muy riguroso”, por lo que la definió como “garantista” y afirmó que desde la cartera le darán un “cumplimiento para tal”.

La jerarca recordó la “importancia de los cuidados paliativos” y dijo que el lunes darán más detalles a la población sobre la ley.

La normativa establece que podrán solicitar la eutanasia personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles, y busca garantizar el derecho a transitar el proceso de “morir de forma digna” bajo condiciones definidas por el paciente.

Los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud —incluidos sanidad policial, militar y el Hospital de Clínicas— deberán implementar protocolos operativos y conformar comisiones evaluatorias.

Cada caso será analizado por un equipo multidisciplinario con informes médicos y psicológicos, y la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento.

El procedimiento estará a cargo de equipos médicos y, según la ley, quienes participen quedarán exentos de responsabilidades penales y civiles.

Con esta regulación, Uruguay consolida la aplicación de una norma que lo convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia.