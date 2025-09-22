Judiciales

Estuvo preso más de 400 días y no era culpable; Fiscalía deberá pagar miles de dólares

Montevideo Portal

La Justicia condenó, a través de una sentencia de primera instancia, a la Fiscalía General de la Nación por el caso de un hombre que estuvo preso en Paysandú 457 días sin ser culpable.

El hecho, por el que se dio la formalización de la investigación, se dio el 28 de julio de 2020 cuando el individuo fue privado de su libertad por la presunta comisión de una rapiña, especialmente agravada, según informó El Telégrafo y confirmó Montevideo Portal al acceder al documento.

Ante esto, fue enviado a la unidad 16 de Paysandú hasta el 22 de diciembre de 2020, cuando se cambió la medida cautelar a prisión domiciliaria. El Tribunal de Apelaciones de 4° Turno en lo Penal revocó la medida el 26 de enero de 2021.

Tras esto, volvió a prisión efectiva, a pesar de que tuvo pasajes por la privación domiciliaria. Esta situación se mantuvo así hasta abril de 2022. El hombre resolvió demandar al Ministerio Público, ante las consecuencias que le provocaron los días que estuvo en prisión.

El demandante era quien sustentaba a su familia con diferentes trabajos, por lo que la prisión obligó que sus allegados se vieran afectados y tuvieran que encontrar la manera de obtener ingresos.

