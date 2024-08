Estuvo cerca: repentina erupción sorprendió a montañistas y escaparon por poco

Un grupo de escaladores que se encontraba en la cima del volcán indonesio Dukono (isla Halmahera, norte del archipiélago) lograron salvar su vida en una frenética escapada al ser sorprendidos por una espectacular erupción el pasado sábado, según confirmó este miércoles a EFE la Agencia de Desastres.

“Hasta el momento no tenemos constancia de que haya habido víctimas”, aseguró Abdul Muhari, de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB, en indonesio), sobre la situación del volcán, que aún experimenta erupciones, si bien la mayor se produjo el sábado.

Según muestra un video de ese momento, que empezó a circular en redes la víspera, los escaladores se encuentran a punto de llegar a la cima cuando el cráter empieza a expulsar una densa columna de humo que provoca su huida despavorida por la ladera de la montaña.

Un comunicado de BNPB fechado el martes afirma que los escaladores realizaban una subida “no autorizada” y que “tuvieron suerte de salvarse de la montaña de cenizas en ese momento”.

“Han sido puestos en una lista negra [para futuras escaladas]”, dijo a EFE Muhari sobre el grupo, formado por más de una docena de personas según las imágenes, sin ofrecer más detalles.

Dramatic footage shows climbers on top of Indonesia's Mount Dukono scrambling and running for cover as the volcano erupted, sending huge plumes of ash into the air ?? pic.twitter.com/ZRR0ZRxtwV