Estudiantes y egresados de guardaparques cuestionaron llamado de Intendencia de Rocha

Un grupo de estudiantes y egresados guardaparques emitieron un comunicado dirigido al intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, entre otras autoridades, expresando su "total disconformidad" con respecto al llamado para ayudantes de guardaparques para trabajar en la temporada estival 2020-2021 por parte de la Intendencia de Rocha.

El llamado era para trabajar en las Áreas Protegidas: Parque Nacional Cabo Polonio, Paisaje Protegido Laguna de Rocha, Área de Manejo de Hábitat y/o Especies Cerro Verde e Islas de La Coronilla y Área de Manejo de Hábitats y/o Especies Laguna Garzón.

En el comunicado expresan que el llamado es "poco serio" y "una falta de respeto" a su profesión.

"El 16 de diciembre comenzó a circular en grupos de Whatsapp de guardaparques dos imágenes de la resolución del llamado para ayudantes de guardaparques, teniendo tiempo de presentarse a las vacantes hasta el 22 de diciembre 2020. En el mismo aparecían 10 cargos de guardaparques, para cubrir las cuatro áreas protegidas mencionadas anteriormente: 4 puestos para Cabo Polonio. 2 puestos para Cerro Verde. 2 puestos para Laguna Garzón. 2 puestos para Laguna de Rocha. Según la resolución, quienes pasaron por la selección, deberían haber empezado a trabajar en las áreas el 28 de diciembre de 2020. Al día de hoy no han comenzado", explican en el texto.

Además, sostienen que dentro del perfil requerido en la resolución, se lee "se valorará la formación 2014-3778n académica vinculada con el cargo". Cuando según el decreto N° 52/005 Artículo 13, quienes desempeñen la labor de guardaparques dentro de la áreas "deberá contar con idoneidad como guardaparque".

En ese sentido, sostienen que "para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a largo plazo, se requiere de la disponibilidad de capital humano formado para actuar como guardaparques".

"Es por ello que el requisito de la formación académica debe ser excluyente. Que en el llamado se "valore" la formación, da lugar a contratación de personal no calificado, como ya ha sucedido anteriormente, incluyendo este año. Esto es un problema cuando tenemos en Uruguay profesionales recibidos con 5 años de carrera académica esperando por un puesto de trabajo", aseguran los técnicos.

"Hubo selección de trabajadores para ocupar los puestos sin entrevistas presenciales, ni por videoconferencia, ni telefónicas de por medio y por ello, quienes se postularon no pudieron formar parte del proceso, sin tener la oportunidad de hacer las consultas que creyeran convenientes para poder optar o no por la contratación. El día 31 de diciembre fueron llamadas telefónicamente las personas seleccionadas para ocupar los puestos, sin recibir información acerca de horarios, días libres ni comienzo del contrato. Incluso la llamada no fue realizada por recursos humanos de la Intendencia de Rocha, sino por personal guardaparques", añaden.

Los estudiantes y egresados de guardaparques reclaman: "transparencia en los llamados de guardaparques, siendo de público conocimiento tanto el llamado como el resultado del mismo, elección del personal realizado por un jurado idóneo con un integrante presente de la Asociación Uruguaya de Guardaparques, formación académica excluyente, respeto de las planillas de puntaje de méritos para la elección de candidatos, construcción de manera participativa: Intendencias Departamentales, Ministerio de Ambiente, Asociación Uruguaya de Guardaparques y SNAP, de la escala de valoración de Antecedentes de la que surgirá el orden de prelación para los futuros llamados, minimizando de esta manera la subjetividad y respeto a las fechas de comienzo de las tareas redactadas en la resolución".