Estudiantes del interior fueron premiados por Inacoop por concurso de cuentos

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) llevaron adelante una nueva edición del Concurso Nacional de Cuentos Cooperativos “Te cuento un mundo solidario”, que convocó a centros educativos formales y no formales de todo el país.

La iniciativa “buscó promover la vivencia de los principios y valores cooperativos a través de la creación de relatos colectivos”, según comunicó el instituto. En total, se recibieron 62 propuestas, elaboradas por grupos de estudiantes guiados por sus docentes, y se reconoció tanto al grupo como a la institución que impulsó cada proyecto.

La jornada contó con la presencia de la presidenta de Inacoop, Graciela Fernández; la vicepresidenta, Flavia Caretto, y la directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, entre otras autoridades.

Los tres trabajos ganadores fueron del interior del país: el primer premio de la categoría Primaria fue para un club de niños de Salto del INAU; el segundo correspondió a la escuela de Nueva Helvecia; y el tercer premio, en la categoría Adolescentes, fue para el Liceo Nº 2 de Paso de los Toros.

Los cuentos abordaron temáticas como el cooperativismo, la importancia de la amistad, el trabajo en equipo, la necesidad de trabajar como sociedad y, además, el bullying en los centros educativos.

Caretto destacó el trabajo realizado por los estudiantes y educadores: “Hicieron un esfuerzo muy interesante para construir estas propuestas, en las que, a partir de los valores del cooperativismo y la economía solidaria, los estudiantes elaboran relatos sobre cómo resolver problemas de forma colectiva”, manifestó, según el texto difundido.

Asimismo, subrayó la calidad de los cuentos recibidos y las menciones que hubo: “El jurado entendió que había iniciativas muy valiosas y no quisimos dejar afuera ninguna que mereciera ser destacada”.

Al finalizar la actividad, los niños y adolescentes participaron de una instancia recreativa en la plaza Zabala, donde Inacoop entregó el clásico juego de la torre como recuerdo simbólico: “La idea es que, al jugar, todos formen un equipo y construyan juntos, como en el cooperativismo”, explicó Caretto.

El cierre también contó con la participación musical de la banda cooperativa La Ventolera, que acompañó la jornada con su propuesta artística.

