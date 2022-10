Estudiantes del IPA hablaron con subsecretaria del MEC y exigieron una fecha para reunirse

Locales

La sede oficial del Ministerio de Educación y Cultura fue ocupada este miércoles por estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y, tras la solicitud de las autoridades de la cartera, efectivos de policía desalojaron el edificio sin mayores inconvenientes.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, se hizo presente en el lugar y luego de intercambiar con los estudiantes que estaban ocupando brindó una rueda de prensa en la que aseguró que la desocupación fue “pacífica” y con “diálogo”: “Nos conocemos bastante”, indicó en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo.

En este sentido, contó que los manifestantes pudieron dialogar con el director general de Secretaría del MEC y con la subsecretaria de la cartera, Ana Ribeiro. Allí, según contó, estuvieron conversando para “generar una instancia de diálogo” cuando las autoridades de la cartera lo entiendan. “Eso, obviamente, corre por carriles distintos al Ministerio del Interior, pero estuvo el diálogo aquí durante el desalojo”, sostuvo.

“Fue un desalojo muy pacífico. Obviamente que no se puede ocupar, no se puede prohibir el ingreso de trabajadores, pero hay que destacar que el diálogo fue lo que primó y que no hubo ningún tipo de inconvenientes. Lo remarco siempre porque algunos pueden creer que hay mal relacionamiento. Podemos tener antagonismo en algunos pensamientos, pero tener un correcto trato, como hay que tenerlo, más allá de que pensamos diferente”, concluyó.

El intercambio con Ribeiro

Como fue mencionado, la subsecretaria del MEC salió de la sede oficial y tuvo la oportunidad de dialogar con los estudiantes presentes; el periodista Emiliano Wigman logró captar un fragmento de la conversación. En el video se escucha cómo el estudiante destaca que hace dos meses que vienen señalando las “mentiras” de las autoridades de la educación, por ejemplo, del ministro de Educación, Pablo da Silveira.

“Conocemos la realidad. Nosotros habitamos las aulas”, mencionó el manifestante, y le dijo a Ribeiro que ella, como profesora de historia y en su lugar de poder, debería habilitar una instancia de diálogo con los estudiantes para encontrar las soluciones a las cosas que “realmente son necesarias”.

La subsecretaria, en tanto, respondió que todo el MEC y la Administración Nacional de Educación Pública saben “perfectamente” las necesidades que existen en la educación y que están trabajando desde diversos lugares en pro de los docentes y estudiantes. “Ustedes piensan que no, pero nosotros solo queremos hacer las cosas bien”, sostuvo.

“Las instancias de diálogo no están del todo bien en este momento, de hecho, ustedes están acá ocupando cuando debería ser de otra forma, pero confiemos en que vamos a arreglar esas instancias de diálogo, que además hay múltiples, previstas constitucionalmente. Tienen representación docentes como estudiantes, hay múltiples canales de diálogo, debemos insistir en ellos”, añadió.

Finalmente, una estudiante presente le respondió a Ribeiro que el lugar donde estaban conversando no era el indicado porque estaban rodeados de micrófonos y cámaras. “El lugar para hablarlo es una reunión en la que estemos el Centro de Estudiantes de Formación en Educación, el MEC, el Codicen y el Consejo de Formación en Educación (CFE). Nosotros lo que queremos acá es poner un día”, concluyó.

Un conflicto que continúa

La secretaria general del sindicato de docentes de Formación en Educación, Cecilia Klein, informó que se acordó a nivel gremial que realizarán una ocupación a nivel nacional en los próximos días y que actualmente el IPA está con paro por tiempo indeterminado.

En diálogo con Telenoche, Klein sostuvo que este resurgimiento del conflicto tiene que ver con la “violación del acuerdo” por parte del CFE de una reunión tripartita que tuvieron para “atender la precarización de los docentes”. En ese sentido, recordó que a esta altura de octubre no tienen propuestas, ni malla curricular, ni condiciones de trabajo para 2023. Estas acciones, según la secretaria general del sindicato, “son necesarias” para que el consejo escuche una vez más y que “intervenga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

“Las condiciones no están dadas para aplicar la reforma en el 2023”, sostuvo, y agregó que este contexto afecta a unos 1.400 docentes de primer año de formación en educación. Al mismo tiempo, apuntó contra la reforma planteada y expresó que “precariza” las condiciones laborales porque se pasa de cursos anuales a semestrales y “no se asegura qué pasará con el docente la otra parte del año”.