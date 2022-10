Estudiantes del IPA, CERP, y Magisterio desalojan Codicen ante intervención de Interior

Locales

En la mañana de este jueves, el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa), estudiantes de Magisterio y del Centro Regional de Profesores del Sur “Clemente Estable” ocuparon la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), bajo la consigna: “Por más presupuesto, en contra de la transformación educativa y por la participación real”.

La ocupación comenzó sobre las 07:00, informó la diaria y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes del gremio de estudiantes del IPA, instituto que permanece ocupado.

En tanto, Virginia Cáceres, secretaria general de ANEP, se acercó a los manifestantes para “intentar negociar”, mientras que estos solicitaron una mesa de diálogo entre el Consejo de Formación en Educación (CFE), el Codicen y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para debatir acerca de la reforma educativa que lleva adelante el Gobierno.

Según indicó Georgina Bustelo, miembro del Ceipa, piden un “compromiso firmado” y que esta mesa tenga lugar en el IPA, “para proceder a la desocupación de forma voluntaria”. Sin embargo, dijo, la respuesta fue negativa.

“Ahí demostró que no hay interés de diálogo, que no hay interés en una negociación real. El Codicen hoy no está dispuesto a negociar con estudiantes de Formación en Educación”, sostuvo.

Y continuó: “Estamos en huelga y vamos a seguir tomando medidas de diversa índole a lo largo de estos días y más teniendo en cuenta que no nos han dado la negociación que estamos pidiendo”.

“Robert Silva ya se reunió a negociar con nosotros y no nos dio ni una de las cosas con las que se había comprometido”, señaló Bustelo, e insistió en el pedido de negociación con el Consejo del CFE, el Consejo del Codicen y con el MEC.

Finalmente, a las 11:50 los estudiantes recibieron un pedido de desalojo por parte del Ministerio del Interior y procedieron a desocupar el edificio.