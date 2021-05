Locales

Estudiantes de Enfermería señalan que no tienen clases virtuales desde mediados de abril

Los docentes fueron llamados a trabajar como enfermeros por el coronavirus. La generación 2021 aún no pudo comenzar las clases.

Estudiantes de las generaciones 2019, 2020 y 2021 de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República (UdelaR) compartieron una carta pública informando que se están viendo afectados curricularmente.

En la carta informan que "desde el año 2020 se ha tenido clases virtuales a causa del inicio de la pandemia en marzo. Las clases virtuales se hicieron por Zoom y por la plataforma EVA, en donde se abordaban las partes teóricas, posponiendo las prácticas del primer semestre las cuales se retomarán en el segundo semestre. Llegado el segundo semestre logramos tener las prácticas del primero".

"Claramente se nos habían atrasado las prácticas del segundo semestre, por lo que quedaron establecidas para febrero del año 2021. Las prácticas del segundo semestre consisten en ir a las policlínicas barriales, y como los casos de COVID-19 no bajaron lo suficiente como para poder ir a realizarla, seguimos con la modalidad virtual, adaptándonos como podíamos, realizando videos caseros con nuestros familiares mostrando las técnicas de enfermería, sin tener la oportunidad de tratar con pacientes verdaderos", agregaron.

Además, informan que el 16 de abril los profesores les comunicaron que iba a realizarse una pausa en las clases virtuales, (en principio hasta el 30 de abril) "dado que el Hospital de Clínicas carece de personal de enfermería y habían pedido que nuestros profesores fueran a trabajar como licenciados de Enfermería en las horas docentes". "El 30 de abril nos vuelven a comunicar que la pausa iba a seguir hasta que se hiciera una reunión de coordinación", añaden.

Este martes 4 de mayo les comunicaron que "la currícula de la licenciatura en Enfermería está suspendida por tiempo indeterminado". "Esto incluye todo tipo de actividad lectiva, cancelación de horas docentes las cuales son utilizadas para cubrir horas de piso en hospital, posponer futuros egresos de licenciados siendo un perfil profesional que faltaba en el ámbito de la salud tanto privada como pública antes de la pandemia, y que ahora con la crisis sanitaria y sus consecuencias inmediatas y futuras, faltarán aún más", agregan los estudiantes.

Con esta situación los estudiantes sostienen que "se atrasan en sus trayectorias, lo que por antecedentes de investigación educativa" saben que "el rezago e interrupción de curriculas escolares, aumentan los riesgos de desafiliación y abandono educativo". "UdelaR por lado, festejando nuevas matriculaciones y aumento de estudiantes en su ingreso, y por otro lado desestimulando a estudiantes comprometidos que quieren estudiar y dedicarse al cuidado de salud de su población", critican en la carta.

"Nos seguimos retrasando. La generación 2020 y la 2019 con currícula pausada, y una generación 2021 que aún no ha podido comenzar. Queremos respuestas más claras y formales. Muchas de las veces los comunicados son de boca a boca, incompletos, no se enteran los docentes a tiempo, no transmiten correctamente al alumnado de la facultad", señalan.

Los estudiantes entienden "que el país está pasando por una situación complicada y que claramente el personal de enfermería es esencial y de suma importancia para los hospitales", pero quieren "que se busquen alternativas para poder continuar con la carrera".

"Proponemos crear un plan de contingencia en donde tengamos a disposición mediante aulas virtuales clases teóricas, con bibliográfica, y evaluaciones, en donde lamentablemente se retrasaran las prácticas, pero no interrumpir la cursada por completo", añaden.

Además, destacan que esta decisión "ha sido tomada solamente para la Facultad de Enfermería, y no para ninguna carrera ni generación de otras facultades que pertenecen al servicio de salud". "Si la salud es importante y esencial, ¿por qué enfermería no lo es?", concluyen en la carta abierta.