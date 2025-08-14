Estos son los temas que “polarizan” a la sociedad uruguaya, según estudio

Locales

Un estudio reveló que en Uruguay hay temas y opiniones que generan una “fisura” entre los votantes del Frente Amplio (FA) y la Coalición Republicana (CR), como dejar atrás los crímenes ocurridos en la dictadura, la pobreza, el feminismo y la ideología de la Universidad de la República (Udelar).

Una investigación realizada por El Observador y la universidad pública reveló que solo el 9,2% de los votantes del FA está de acuerdo con la siguiente afirmación: “A 40 años del fin de la dictadura en Uruguay, es momento de ‘dar vuelta la página’, incluso si eso implica dejar de buscar a los desaparecidos”. Sin embargo, un 71,3% de quienes votaron a la CR consideran que están de acuerdo. Los resultados arrojan, entonces, cuán polarizada está la sociedad uruguaya.

Por ejemplo, ante la frase: “La Universidad de la República está dominada por una ideología política sesgada hacia la izquierda”, los uruguayos votaron grandes diferencias. El 68,9% de los votantes de la CR estuvo de acuerdo, mientras que el 45,5% de los frenteamplistas se mostró en contra.

Otro de los tópicos consultados fue el feminismo. “El movimiento feminista es necesario para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres” presentó un 34,8% de personas votantes del FA de acuerdo, mientras que el 44,1% de los votantes de la CR se mostró en contra.

En lo que respecta a la temática sobre si “la Policía debería tener más libertad para actuar, incluso si eso implica usar la fuerza con más frecuencia”, El 33% del electorado del FA dijo estar nada de acuerdo, mientras que, de los de la oposición, el 49,4% dijo que sí.

El estudio consultó a los votantes sobre esta afirmación: “La causa de que haya tantas personas en situación de calle es la pobreza y la desigualdad que al sostenerse en el tiempo termina generando estas formas de marginalidad”. El 43% de los votantes del oficialismo dijeron estar de acuerdo, mientras que solo el 14,1% de la oposición compartió esa visión.

En lo que respecta a la suba de impuestos mediante el aumento del gasto en servicios públicos y prestaciones sociales, el 26% de los frenteamplistas dijo estar “muy de acuerdo”, mientras que el 49,1% de los coalicionistas dijo no compartir esa postura.