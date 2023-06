Esto dijo la IM tras fallo de la SCJ en su contra por la tasa de inflamables que cobra

Política

La Intendencia de Montevideo (IM) emitió un comunicado este jueves en el marco de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que falló a favor de Ancap sobre la inconstitucionalidad de la Tasa de Inflamables por la circulación de combustibles que le cobra la comuna capitalina.

La IM explicó que la disposición a la que se hace mención es la que refiere a la creación de la “tasa de contralor de seguridad y circulación de vehículos que transportan productos inflamables”, según detalla el comunicado publicado este jueves.

En este sentido, la comuna informó que sus servicios jurídicos están “estudiando los efectos” a futuro de la resolución anteriormente mencionada. Además, destacan que, “como no puede ser de otra manera”, la IM actuará “siempre de acuerdo a la normativa vigente”, sin dejar de ejercer su rol de control del cuidado del ambiente por parte de todos los actores de la sociedad.

El fallo

El fallo de la SCJ, a la que tuvo acceso Montevideo Portal, sentencia: “Acógese la demanda de inconstitucionalidad promovida por la vía de acción y, en su mérito, declárase inconstitucional y, por ende, inaplicable a la actora la norma cuestionada, con los efectos temporales desde la configuración de la lesión jurídica. Comuníquese al gobierno departamental lo aquí resuelto”.

Según informó El Observador, el directorio de Ancap había encomendado a Ducsa (distribuidora de combustibles y lubricantes de Ancap) que iniciara acciones de inconstitucionalidad porque desde la empresa estatal se consideraba que la IM cobraba un impuesto, cuando desde la comuna departamental sostenían que se trataba de una tasa.

Ancap pagaba aproximadamente US$ 12 millones al año a la IM por dicha tasa, según informó anteriormente el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic.

Según supo Montevideo Portal, desde 2016 fueron alrededor de US$ 100 millones los que pagó Ancap a la IM por concepto de Tasa de Inflamables. En 2022, fueron US$ 15 millones, y este año la empresa estimaba que serían US$ 12 millones.

