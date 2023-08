Este viernes no habrá clases en escuelas, pero Primaria asegura que se dará alimentación

Política

En el marco de una nueva Asamblea Técnico Docente (ATD), la dirección General de Educación inicial y Primaria emitió un comunicado para informar que se “garantizará la alimentación escolar” este viernes.

“En las escuelas con servicio de comedor tradicional, se brindará un menú de emergencia para los usuarios habituales e inscriptos en la nómina de comedor. En las escuelas con servicio de alimentación tercerizado se entregarán viandas. La entrega se realizará en cada escuela, de 11 a 13 horas”, informó ANEP.

En el documento, Primaria agrega que en las escuelas del área de educación especial de Montevideo y en las rurales se distribuirán tickets de alimentación, “según se coordine en cada centro escolar”.

Debido a que este viernes 1° de setiembre tendrá lugar una nueva ATD en la educación primaria, el funcionamiento normal de los centros educativos —en particular los públicos— se verá afectado y muchos alumnos no tendrán clases. No se pasará lista y los niños no tendrán la obligación de concurrir a las escuelas.

En los casos de los centros privados las clases serán normales.

