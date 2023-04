Este sábado inicia el censo digital: este es el tutorial del INE para realizarlo

Locales

A partir de mañana sábado, los uruguayos podrán realizar el censo digital, una herramienta que agregó el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta edición en particular. Será previo al presencial y facilitará que muchos uruguayos puedan responder con anticipación las preguntas que los censistas les harían en su casa.

La apertura será el 29 de abril, tal como lo estipuló el INE desde el inicio. En las últimas horas, se publicaron en la página oficial los pasos a seguir para poder realizarlo. En primer lugar, el INE señala que para hacerlo se debe ingresar a la página web censo2023.uy, hacer clic en el botón “Iniciar censo”. Allí se abrirá una página en la que se debe seleccionar que se aceptan los términos del consentimiento, y luego se deberá cliquear “Comenzar”.

Luego, el sistema solicitará que se ingrese el número de medida o contador del servicio de UTE y el número de cuenta, información que se puede encontrar en la factura. Una vez ingresados esos datos, se debe seleccionar el botón que dice “Siguiente”.

El tercer paso consta en dar los datos personales: nombre, cédula y una de las dos opciones entre ingresar el número de celular o correo electrónico para recibir el código que luego permitirá completar el censo. Tras entregar esa información, se debe hacer clic en “Siguiente”.

El cuarto punto es ingresar el código recibido por SMS o por mail, dependiendo lo que se haya elegido. El INE aclara que el código puede demorar unos minutos en ser enviado. También recomienda chequear el buzón de correos no deseados o spam. En el caso de que no llegue el código, pasados unos minutos, indica hacer clic en “No me llegó, solicitar nuevamente”, así el sistema enviará otro código para acceder a completar el censo. Una vez recibido, se ingresa y se hace clic en “Siguiente”.

El quinto y sexto paso consisten en hacer clic en “Comenzar censo”, acceder a las respuestas del cuestionario y completar los tres módulos, que son: vivienda, hogares y personas. Cuando se complete un módulo, recién ahí se podrá pasar al siguiente.

Finalmente, cuando se responda por completo el cuestionario, el sistema mostrará un código de finalización que también se enviará por al correo electrónico o por SMS al celular. Para eso, el INE resalta que es importante que guarde el código, dado que, finalizada la etapa de censo digital, un censista visitará los hogares.

“Una vez entregado el código al censista, ¡finalizaste el censo!”, señala el tutorial del INE, y agrega que todas las preguntas que puedan surgir están en la sección “ayuda” en la que se aclaran los conceptos.

